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        Haberler Gündem Akran zorbalığına uğramasının ardından hayatını kaybeden Yusuf Taşkın abisiyle aynı kaderi yaşadı

        Akran zorbalığına uğramasının ardından hayatını kaybeden Yusuf Taşkın abisiyle aynı kaderi yaşadı

        Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yusuf Taşkın, 45 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf Taşkın'ın ağabeyi 8'inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:11
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        Konya’da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve 45 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Yusuf Taşkın’ın cenazesi geçen yıl okulda akran zorbalığına maruz kalan ve sonrasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 14 yaşındaki ağabeyinin yanına defnedildi.

        Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler, Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

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        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        AĞABEYİ DE 15 AY ÖNCE OKULDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

        Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        Yusuf Taşkın'ın cenazesi bugün Akşehir ilçesi Altuntaş Mahalle mezarlığına defnedilecek

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        #Yusuf Taşkın
        #Konya
        #haberler
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