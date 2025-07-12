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        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek? - Turizm Haberleri

        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?

        Turizm çalışanlarının haftalık tatil hakkıyla ilgili hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla değişiklik yapıldı. Haftalık izinlerin haftada 1 gün (6+1) kullanılacağına ilişkin genel kurala, turizm personeli yönünden istisna getirildi ve işçinin hak kazandığı hafta tatilini yazılı talebi veya onayı ile tatile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanması mümkün hale getirildi. Konuyla ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, "Çalışanlarımız için hiçbir hak kaybı söz konusu değil, yine her çalışanımız haftada 1 gün haftalık iznini kullanmaya devam edecektir" dedi

        Giriş: 12.07.2025 - 18:11 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:47
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        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
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        Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanunda turizm çalışanlarının haftalık izniyle ilgili yapılan değişiklik kamuoyunda soru işaretleri oluşturdu.

        Kabul edilen kanuna göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkan sağlayacak esneklikte bir düzenleme yapılarak haftalık izinlerin haftada 1 gün (6+1) kullanılacağına ilişkin genel kurala söz konusu personel yönünden istisna getirildi. Bu durumda, 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün hafta tatiline hak kazanan işçinin hak kazandığı hafta tatilini yazılı talebi veya onayı ile tatile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanması mümkün hale geldi.

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        TÜROB BAŞKANI ERESİN: HAFTALIK İZİN HAKKI KORUNUYOR

        Konuyla ilgili Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ile konuştuk. Eresin, kanunda yapılan değişikliğin ne anlama geldiğini ve değişiklikle işçilerin hakkında bir kayıp yaşanmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin şu ifadeleri kullandı:

        "Kanun teklifinin tamamı dikkatlice okunduğunda, aslında otelcilik için ne kadar büyük bir sorunun çözüldüğü çok daha net anlaşılacaktır. 50 yıllık mevcut kanun, tüm çalışanlara haftalık izinlerin aynı gün kullandırılmasını zorunlu kılıyordu. Bu nedenle son dönemdeki denetimlerde işletmelere ciddi miktarlarda geriye de dönük cezalar kesilmeye başlandı.

        "ÇALIŞANLAR İZİNLERİNİ KENDİ İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLEDİKLERİ GÜNLERDE KULLANAMIYORLARDI"

        Yaklaşık 50 yıldır uygulanmayan bu madde bir anda uygulanır hale gelince sektör çok zorda kaldı. Sonuç olarak hem çalışan hem de işveren mutsuz oldu. Çalışanlar haftalık izinlerini kullanmaya devam ediyordu ama artık kendi ihtiyaçlarına göre belirledikleri günlerde kullanamıyorlardı.

        Kanun öncesinde her hafta aynı gün izin kullanma zorunluluğu vardı ama bu, 7/24 hizmet veren otellerde görev yapan personel için neredeyse imkânsız bir durumdu ve çalışma barışını ciddi şekilde zedeliyordu.

        "HİÇBİR HAK KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL, İZİNLER ÇALIŞAN TERCİHİ VE İŞVERENİN PLANLAMASIYLA ESNEK HALE GETİRİLDİ"

        Yeni düzenlemeyle birlikte çalışanların haftalık izin hakkı aynen korunuyor, hiçbir hak kaybı söz konusu değil. Sadece bu izinlerin günü, çalışanın tercihi ve işverenin planlaması doğrultusunda esnek hale getirildi ve 7. gün değil de 8-9 veya 10. gün kullandırılabilir dendi.

        "MAALESEF ÇOK YANLIŞ İFADELERLE ANLATILDI, BU KONUDA ÇOK ÜZGÜNÜZ"

        Bu kanunun çıkabilmesi için 2 yıldır sektör olarak uğraşıyorduk. Tüm siyasi partileri ikna etmek için çok ciddi bir çaba sarf ettik, ne istediğimizi, neden istediğimizi tam olarak anlattık kendilerine. Her birinin çekincelerine rağmen bu düzenlemeyi çok net anladılar ve kanunu geçirmeyi kabul ettiler. Bence kanunun kendisini okuyup o şekilde değerlendirmek lazım. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı ama maalesef çok yanlış ifadelerle anlatılır hale geldi ve biz konuda çok üzgünüz. Burada tek amaç otellerimizdeki çalışma barışını korumak ve ihtiyaçlar doğrultusunda yine haftada 1 gün izin vermek üzere gün tercihini yazılı onayı ile çalışana ve işletmeye bırakmaktır. Kesinlikle altını çizmek lazım ki sektör çalışanlarımız için hiçbir hak kaybı söz konusu değil, yine her çalışanımız haftada 1 gün haftalık iznini kullanmaya devam edecektir."

        KANUN TEKLİFİ METNİ

        Hafta içinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifinin gerekçe bölümünde şu ifadeler yer aldı:

        "Turizm sektöründe çalışan işçilere yönelik olarak haftalık izinlerin 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkân sağlayacak esneklikte bir düzenleme yapılarak daha verimli bir serbest zaman yaratılması ile değişen sosyal yaşam ve ekonomik koşullar doğrultusunda işçi ve işveren arasındaki çalışma barışına katkı sağlanması amaçlanmaktadır."

        Gerekçe bölümünde ise, "4857 sayılı îş Kanunu kapsamında giren işyerlerinde çalışan işçiler haftalık 45 saatlik çalışma süresini tamamlamaları durumunda hafta tatiline hak kazanmakla birlikte kazandıkları hafta tatilini yedi günlük zaman dilimi içerisinde kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Maddeyle yine haftalık çalışma süresi ile hak kazanılan hafta tatili hakkı saklı tutularak turizm sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personelin yazılı talebi ve onayı olmak kaydıyla haftalık izinlerini gerekli görülen durumlarda 10 günlük süre içerisinde kullanabilmesine imkan sağlayacak esneklikte bir düzenleme yapılarak haftalık izinlerin haftada 1 gün (6+1) kullanılacağına ilişkin genel kurala söz konusu personel yönünden istisna getirilmektedir. Bu durumda, 45 saatlik çalışma süresinin tamamlandığı gün hafta tatiline hak kazanan işçinin hak kazandığı hafta tatilini yazılı talebi veya onayı ile tatile hak kazandığı günü takip eden dört gün içerisinde (10+1) kullanması mümkün hale gelmektedir. Böylece işçi yönünden hak edilen hafta tatillerinin birleştirilerek kullanılmasına ve daha verimli bir serbest zaman yaratılmasına, özel yaşamlarına ayırdıkları zamanı daha verimli kullanmalarına imkan sağlanmakta aynı zamanda değişen sosyal yaşam ve ekonomik koşullar dikkate alınarak işçi ve işveren yönünden çalışma barışının sağlanmasına da büyük ölçüde katkı sağlanması amaçlanmaktadır. ÎLO raporlarında da iş-özel yaşam uyumu politikalarının, işletmelere önemli yararlar sağladığı, politikaların hem çalışanlar hem de işverenler için faydalı olduğuna dair tespitlere yer verilmektedir." denildi.

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