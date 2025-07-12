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        Haberler Spor Transfer Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı! - Futbol Haberleri

        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile nikah tazeliyor. İtalyan ekibi, Kenan ile 2031 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayacak. İşte milli yıldızın yeni maaşı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:15
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          Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile sözleşme yeniliyor.

        • 2

          İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino ekibi, milli yıldız için 2030'a kadar uzanan yeni bir sözleşme hazırlıyor.

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          Kenan'ın 24/25 sezonunda başlayan yeni sözleşmesi 2029 yılına kadardı fakat şimdi bu sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 30/31 sezonuna kadar yenilemek istiyorlar.

        • 4

          Kenan şu anda sezon başına 1 milyon euro net maaş alıyor.

        • 5

          Kenan şu anda sezon başına 1 milyon euro net maaş alıyor.

        • 6

          SEZON PERFORMANSI

          Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

        • 7
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