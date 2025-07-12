Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Juventus ile nikah tazeliyor. İtalyan ekibi, Kenan ile 2031 yılına kadar süren bir sözleşme imzalayacak. İşte milli yıldızın yeni maaşı...
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Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile sözleşme yeniliyor.
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Torino ekibi, milli yıldız için 2030'a kadar uzanan yeni bir sözleşme hazırlıyor.
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Kenan'ın 24/25 sezonunda başlayan yeni sözleşmesi 2029 yılına kadardı fakat şimdi bu sözleşmeyi 1 yıl uzatma opsiyonuyla birlikte 30/31 sezonuna kadar yenilemek istiyorlar.
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Kenan şu anda sezon başına 1 milyon euro net maaş alıyor.
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Kenan şu anda sezon başına 1 milyon euro net maaş alıyor.
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SEZON PERFORMANSI
Juventus'ta geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
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