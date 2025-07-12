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        Haberler Gündem Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:45
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        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
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        Rize'nin Fındıklı ilçesinde M.Ç. (47) idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta aynı istikamette ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle V.A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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        #rize
        #Fındıklı kaza
        #haberler
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