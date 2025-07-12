Fenerbahçe, Archie Brown transferini açıkladı!
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Archie Brown ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Jhon Duran'ın ardından Archie Brown'ı kadrosuna katarak ikinci transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Milan'ın elinden kapıp İstanbul'a getirdiği İngiliz sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Archie Brown 'un transferi için kulübü Gent ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
23 yaşındaki İngiliz sol bek, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Archie Brown’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
BONSERVİSİNE 8 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fenerbahçe, Archie Brown'un bonservis bedeli için Gent'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay verecek.
Öte yandan Archie Brown, Fenerbahçe'de yıllık 1,5 milyon Euro maaş alacak.