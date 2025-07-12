Beşiktaş'ta Orkun Kökçü coşkusu!

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Benim için gurur verici. Çünkü zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Çok mutluyum. Bu arma için elimden gelen her şeyi yağacağım. Şampiyonluğa oynayacağız. Allah’ın izniyle şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.