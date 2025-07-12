Leman Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir, Fransa tatilinden dönünce karikatür soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı. Özdemir ifadesinde karikatürlerin yayınlanma sürecinde kendisinin bir sorumluluğu olmadığını söyleyerek, “Yorumlanmaya bu kadar açık olan bir karikatürün paylaşılmasını yayınlanmasını doğru bulmuyorum” dedi. Özdemir tutuklandı.

Karikatür soruşturması sürerken yurt dışında olduğu tespit edilen Leman Dergisi’nin Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir hakkında gözaltı kararı verilmişti. Özdemir sosyal medya hesabında 11 Temmuz’da Türkiye’ye geleceğini açıklamış, geldiğinde de emniyet tarafından havalimanında gözaltına alınmıştı.

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“FRANSA’DAYDIM KONUYU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM”

Gözaltı işlemleri için emniyete götürülen Aslan Özdemir ifadesinde 30 yıldır Leman Dergisi’nde çalıştığını söyleyerek, “Benim Leman Dergisi’nde basın ve yayın süreciyle ilgili herhangi bir yetkim yoktur. Herhangi bir yetkim olmadığı için de tarafıma dergideki paylaşımlar yayınlanmadan önce gönderilmez ve bilgisi verilmez. Bahse konu soruşturma dosyası içeriğinde bulunan dergi paylaşımı yapıldığı zaman Fransa ülkesinin Marsilya şehrinde senelik izindeydim. Konuyu sosyal medya üzerinden öğrendim. Karikatürü çizen şahıs Doğan Pehlevan’dır. Kendisi bu karikatürü çizdikten sonra yayınlanması ile ilgili tarafıma herhangi bir bilgi vermedi. Çünkü derginin yayın yönetmeni bu konuyla ilgilenir. Derginin yayın yönetmeni de Tuncay Akgün’dür. Tuncay Akgün’ün bu konuyla ilgili bilgisi olup olmadığını bilmem. Çünkü ben o sırada senelik izninde Marsilya şehrindeydim. Dosya içerisindeki Cebrail Okçu ve Murat Yüceşan derginin grafikerleridir. Kendilerinin basın ve yayınlanma aşamasında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Genelde bu konulara genelde yayın yönetmeni karar verir. Karikatürün yayınlanmasında Genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün yetkilidir, onun onayı olmadan karikatür yayınlanmaz. Konuyu sosyal medyada öğrendikten sonra Sorumlu Yazı İşleri müdürü Zafer Aknar‘ı aradım. Ne olduğunu sordum. Kendisi de bana konudan haberinin olmadığını öğrendikten sonra bana dönüş yapabileceğini söyledi. Zaten daha sonrasında da kendisiyle herhangi bir iletişime geçmedim. Sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla gözaltına alındığını öğrendim.” şeklinde konuştu.

“YORUMA BU KADAR AÇIK BİR KARİKATÜRÜN YAYINLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM” “Dergideki basın yayın sürecinde uzaktan çalışma sistemi var mı?” diye sorulan Özdemir, “Dergideki karikatüristler uzaktan çalışma sistemi ile karikatür göndererek paylaşımda bulunurlar. Ancak benim herhangi bir şekilde uzaktan çalışma yöntemi ile müdahale ya da basın yayın sürecinde bir onayım mevcut değildir. Yorumlanmaya bu kadar açık olan bir karikatürün paylaşılmasını yayınlanmasını doğru bulmuyorum. Benim bu paylaşımla ilgili herhangi bir bilgim veya sorumluluğum yoktur. Paylaşım yapılırken zaten yurt dışındaydım. Ayrıca bahse konu olaylarla ilgili şahsıma yönelik ifade vereceğimi sosyal medyadan gördüğüm için konunun aydınlatılması adına Türkiye’ye kendim gelmeye karar verdim. Bu süreç devam ederken ben herhangi bir şekilde firari olarak bulunmadım. Kesinlikle kaçmadım. Çünkü Kaçacağım bir durum yoktur. Hatta tatilimi ve iznimi yarıda keserek Türkiye’ye geldim. Geldiğim gibi de görevliler tarafından karşılandım ve ifade vermek için şube müdürlüğünüze getirildim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” şeklinde cevap verdi.

“YETKİSİ OLSAYDI BU KARİKATÜRÜN YAYINLANMASINA İZİN VERMEZDİ” Özdemir’in avukatı Çağrı Çetin, “Bahse konu soruşturma dosyasındaki karikatür kamu düzenini bozan bir karikatürdür. Müvekkilimde söz konusu karikatürün kamu düzenini bozduğuna ilişkin bilincine sahip bir yazar çizerdir. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü değildir. Eğer izinde olmasaydı ve takdir yetkisi olsaydı söz konusu karikatürün yayınlanmasına izin vermezdi” dedi. TUTUKLANMASI İSTEDİ Aslan Özdemir sabah erken saatlerde savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrar etti. Savcı “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklama talep ederek Aslan Özdemir’i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. TUTULANDI Leman Dergisi Yazı İşleri Müdürü Aslan Özdemir “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklandı.