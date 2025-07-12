Güngören’de yol verme kavgasında otomobilin camını yumrukla kırdı
Trafikte sürücülerin yaşadığı gerginliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Güngören'de yol verme kavgasında otomobilin camını yumrukla kırdı. O anlar kameralara yansıdı
İstanbul'un Güngören ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, arkasındaki aracın yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen bir kişi, arkasındaki otomobilin yanına giderek camı yumruklayarak kırdı.
Saldırıya uğrayan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntülendiğini fark eden saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde saldırıya uğrayan sürücünün şikayetçi olacağını söylediği duyuldu.