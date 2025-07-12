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        Haberler Gündem Güngören’de yol verme kavgasında otomobilin camını yumrukla kırdı

        Güngören’de yol verme kavgasında otomobilin camını yumrukla kırdı

        Trafikte sürücülerin yaşadığı gerginliklere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Güngören'de yol verme kavgasında otomobilin camını yumrukla kırdı. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 17:30
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        Güngören'de yol verme kavgası!
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        İstanbul'un Güngören ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında aracından inen sürücü, arkasındaki aracın yanına giderek camı yumruklayarak kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün gece saatlerinde Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Otomobilden inen bir kişi, arkasındaki otomobilin yanına giderek camı yumruklayarak kırdı.

        Saldırıya uğrayan sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, görüntülendiğini fark eden saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerde saldırıya uğrayan sürücünün şikayetçi olacağını söylediği duyuldu.

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        #Güngören
        #Yol verme kavgası
        #haberler
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