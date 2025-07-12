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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü İstanbul'a geldi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü İstanbul'a geldi!

        Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Orkun Kökçü, başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi. Orkun'u Atatürk Havalimanı'nda binlerce siyah-beyazlı taraftar, büyük bir coşkuyla karşıladı. İlk açıklamalarını havalimanında yapan ve gözleri dolan Orkun, "Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Çocukluktan beri hayalini kurduğumu Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarın önünde oynayacağım. Zamanında ben de tribünlerdeydim. inşallah şampiyonluklar yaşayacağız" dedi. Beşiktaş, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 13 Temmuz Pazar günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenleyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 18:21 Güncelleme: 12.07.2025 - 20:26
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        Orkun Kökçü İstanbul'da!
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        Beşiktaş, Benfica'dan kadrosuna kattığı milli yıldız Orkun Kökçü'ye kavuştu. Siyah-beyazlıların yeni transferi, başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a geldi.

        Orkun Kökçü ve Serdal Adalı'yı taşıyan özel uçak saat 18.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

        Orkun için Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce siyah-beyazlı taraftar, tezahüratlarla yeni transferi karşıladı.

        TÜPRAŞ STADI'NDA TARAFTARA AÇIK İMZA TÖRENİ

        Beşiktaş Kulübü, Orkun Kökçü için 13 Temmuz Pazar günü (yarın) saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı attıktan sonra siyah-beyazlıların Avusturya kampına katılacak.

        GÖZLERİ DOLDU, KONUŞMAKTA ZORLANDI!

        Beşiktaş'ın yeni yıldızı Orkun Kökçü, İstanbul'a geldikten sonra ilk açıklamalarını Atatürk Havalimanı'nda yaptı.

        "Çok heyecanlıyım, duygusalım da. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok mutluyum." diyen 25 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş benim ailem. Aileme kovuştum. Şampiyonluklara oynayacağız. Herkes bundan emin olsun. Beşiktaş taraftarları emin olsun. Çok iyi kadro kuruyoruz. Beşiktaş için her şeyimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Orkun Kökçü, havalimanında konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

        "ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM BEŞİKTAŞ'IMA TRANSFER OLDUM"

        Daha sonra havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orkun, "Çok mutluyum burada olmaktan. Çocukluktan beri hayalini kurduğumu Beşiktaş'ıma transfer oldum. Bu güzel taraftarın önünde oynayacağım. Zamanında ben de tribünlerdeydim. Bu güzel taraftarın önünde oynamak benim için gurur verici. Çok mutluyum. Bu arma için elimden geleni yapacağım. Şampiyonluklara oynayacağız ve inşallah şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım" dedi.

        Orkun daha sonra ise taraftarlara üçlü çektirip kendisine tahsis edilen araçla havalimanından ayrıldı.

        ADALI: DİK DURUŞLARINDAN DOLAYI ORKUN VE AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise, "Orkun ve ailesine gösterdikleri dik duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kararlılardı. Zor şeyler zaten kararlılık gösterince başarıya ulaşıyor. Orkun umarım uzun zamanlar Beşiktaş'a hizmet eder, şampiyonluklar yaşarız." ifadelerini kullandı.

        "ALEMİN GÖZÜ YAŞLI, ORKUN ZATEN BEŞİKTAŞLI!"

        Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından Orkun Kökçü'nün uçakta çekilmiş videosunu yayınladı. Orkun, söz konusu videoda, "Alemin gözü yaşlı, Orkun Kökçü zaten Beşiktaşlı!" derken, bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarların beğenisini topladı.

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        5+25 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi konusunda günler süren görüşmeler sonucunda Benfica ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar milli futbolcuyu zorunlu satın alma maddesiyle kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Buna göre Beşiktaş, Orkun Kökçü için Benfica'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli ve gelecek sezon ise 25 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli ödeyecek.

        10 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

        Beşiktaş'ın yeni transeri Orkun Kökçü'nün forma numarası da belli oldu. Yıldız futbolcunun 10 numaralı fırmayı sırtına geçireceği öğrenildi.

        A Milli Takım'ın da değişmez isimlerinden olan 25 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu süreçte 12 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

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