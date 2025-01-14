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        Haberler Yaşam Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet... Yoğun ilgi gördü! - Haberler

        Topkapı Sarayı'nda 'silahtar' kıyafetiyle nöbet

        Her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Topkapı Sarayı'nda jandarmalar 'silahtar' kıyafetliyle nöbet tutmaya başladı. Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:30 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:49
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          Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Topkapı Sarayı'nın ziyaretçileri, Osmanlı'da​​ Enderun'un en nüfuzlu siması ve amiri olan silahtarların kıyafetiyle nöbet tutan jandarmalar ile fotoğraf çektiriyor.

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          İngiltere, İtalya, İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinde de örnekleri olan bu uygulamayla ziyaretçiler, ülkelerin askeri teşkilat tarihleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

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          Cumhuriyet'in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığının korumasına verilen Topkapı Sarayı'ndaki yeni uygulama ilgi görürken, saray etrafında bulunan diğer nöbet noktalarındaki nöbet hizmetleri ise güncel jandarma asayiş kıyafetiyle icra ediliyor.

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          Osmanlı'da Sultan'ın silahları ile silah depolarından sorumlu saray görevlileri olan silahtarların kıyafetlerini giyen jandarmaların nöbet değişimleri ve nöbet yerlerine gidip gelirken saray içerisindeki yürüyüşleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

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          "SADECE BİZDE DEĞİL, DÜNYA MÜZECİLİĞİNDE DE KULLANILAN BİR YÖNTEM"

          Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, tematik müzeciliği öne çıkarmaya gayret ettiklerini belirterek, "Dünya müzeciliğinde olduğu gibi dönemi yansıtan ve dönemi anlatan bazı uygulamaları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de dönemin kıyafetleri ile buradaki saray görevlilerini saray içerisinde gezdirerek, nöbet tutturarak, ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemi anlatmak" dedi.

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          Sarayın özellikle ikinci ve üçüncü avlularında koruma görevi yapan silahtarları uygulamaya aldıklarını dile getiren Kocaman, şöyle devam etti:

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          "Bunlar saray içerisinde gerek nöbet tutarak, gerek gezerek dönemi anlatmaya çalışmaktadır. Tabii ki biz bunları belirlerken özellikle döneme ait eserleri inceledik ve o dönemde silahtarların giydiği kıyafet şekillerini, desenlerini, renklerini, dönemin belgeleriyle tanıtarak, dönemin belgelerine bakarak uygulamaya aldık. Bu uygulama sadece bizde değil, dünya müzeciliğinde de çokça kullanılan bir yöntemdir. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla gelen ziyaretçilerimizin de ilgisini çekmekte ve ayrıca o dönemi tabiri caizse az da olsa yaşatmaktadır."

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          "BU YIL SARAYA ÖNEMLİ MEKANLAR KATACAĞIZ"

          Milli Saraylar Başkanlığı olarak 2019'dan bu yana Topkapı Sarayı'nda gerçekleştirdikleri uygulamalarda ziyaretçilerin taleplerini ve dünya müzeciliğindeki kullanılan yöntemleri dikkate aldıklarını vurgulayan Kocaman, "Onları inceledik ve bunların başında tematik uygulama dediğimiz dönemi andıran bazı uygulamaların öne çıkmasının gerekliliğini gördük" ifadesini kullandı.

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          İlhan Kocaman, ilk olarak bu uygulamayı denediklerini, zamanla benzer uygulamaları da hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

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          "Topkapı Sarayı 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar payitaht olarak kalan bir saraydır. Ondan dolayı burada olması gerekenler neyse onları inceleyip zamanla uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yıl saraya önemli mekanlar katacağız. Bunların başında harem olsun, darphane olsun, yine birinci avlu ve alt bahçelerdeki yeni müzecilik alanlarını da hayata geçireceğiz. Jandarma birliğimiz sarayın dış korumasını gerçekleştirmektedir.

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          Saray içerisinde de atlı birliğimiz var. Onlar olsun, yeni uygulamaya aldığımız bu silahtarların nöbet uygulaması olsun çok ilgi çektiğini gördük. Sosyal medyada veya bizzat bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz, bu da bizim sevindiriyor."

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