"Bunlar saray içerisinde gerek nöbet tutarak, gerek gezerek dönemi anlatmaya çalışmaktadır. Tabii ki biz bunları belirlerken özellikle döneme ait eserleri inceledik ve o dönemde silahtarların giydiği kıyafet şekillerini, desenlerini, renklerini, dönemin belgeleriyle tanıtarak, dönemin belgelerine bakarak uygulamaya aldık. Bu uygulama sadece bizde değil, dünya müzeciliğinde de çokça kullanılan bir yöntemdir. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla gelen ziyaretçilerimizin de ilgisini çekmekte ve ayrıca o dönemi tabiri caizse az da olsa yaşatmaktadır."