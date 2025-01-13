Rıdvan Dilmen: Galatasaray kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında zirve yarışındaki Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'la kozlarını paylaştı ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Konyaspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

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"G.SARAY KAÇIYOR, F.BAHÇE KOVALIYOR" Galatasaray kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor, özeti bu. Hatırlarsak 2 hafta önce ligde 20 hafta kala, kalan 60 puanda Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan daha fazla puan alacağını düşündüm. Ama bunun şampiyonluk için yeterli olacağını düşünmüyorum, hala da aynı fikirdeyim. Nispeten kolay bir fikstür Hatay ve Konya maçı. Galatasaray'ın biraz daha zor Göztepe ve Başakşehir maçı, iki takım da kayıpsız geçti. REKLAM 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray kaçıyor Fenerbahçe kovalıyor. pic.twitter.com/2HI6yQ83zU — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"SEZONUN GERİ KALANINDA RİSK ALMAK ZORUNDA" Bugünkü maçta Fenerbahçe'nin çok eksiği vardı, Konyaspor'un da eksiği çoktu. Hem Amrabat'ın hem de İsmail'in olmaması, Bartuğ'un da kafası gitmiş gelmiş... Maçtan önce Fenerbahçe'yle ilgili düşündüğüm, kaybedecek hiçbir şeyi yok. 1 puanı unutmalı ve bundan sonraki maçlarda ya 3 puan ya da 0 puan almalı diye düşünüyordum. Zorunluluktan da olsa Jose Mourinho'nun açık futbol tercihi yaptığını gördük. İki takım için 2. bölgeler rahat geçildi. İki takım için de savunma oyuncuları top rakipteyken zayıftı. Hoca sezonun geri kalan kısmında risk almak zorunda. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): İki takım için de savunma oyuncuları top rakipteyken zayıftı. pic.twitter.com/Eti4EmQuN2 — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025 REKLAM

"F.BAHÇE MENTAL OLARAK GEVŞEDİ" Fenerbahçe'nin biraz mental olarak gevşediğini görüyorum, oyuna yansıdı. Galatasaray'ın puan kaybetmediği maçta puan kaybetmemek... Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybından sonra daha sıkı bir takım haline dönecek. Ligin geri kalan kısmında ilk yarıdaki Trabzonspor ve Beşiktaş beklenmesin. Transferlerle güçlenecekler, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe de transferlerini yapacaklar. Sayın Ali Koç hafta içi "3 oyuncu alacağız" derken; bu maç berabere bitse 3 oyuncu alma ihtimalleri zayıftı. O yüzden galibiyet çok anlamlı. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybından sonra daha sıkı bir takım haline dönecek. pic.twitter.com/QKNPnIu5xo — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"F.BAHÇE'NİN OLMAZSA OLMAZI..." Bugün En-Nesyri ve Dzeko ikisi birden kötü oynadı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olması için olmazsa olmazı, nasıl Icardi sakatlanmadan önce Osimhen gelip ikisini de oynatmak için tüm format değiştirdiyse; hoca da buna alışması lazım. 3-4-1-2 diyebileceğimiz bir format. Bu takımın direnç gösterme ihtimali hem mental olarak hem de oyuncu profili olarak zor. F.Bahçe attığı 3 golün 2'si duran toptan, öbürü de Tadic'in becerisinden. Akan oyundan pozisyonu hemen hemen yok. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Bu takımın direnç gösterme ihtimali hem mental olarak hem de oyuncu profili olarak zor. pic.twitter.com/kQsNJrk9ky — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"BEN OSAYI İLE BAŞLARDIM" Bugün dörtlünün sağında Osayi-Samuel ile başlardım. Mourinho için İrfan Can öndeki oyunculardan olmadı, diğerlerini daha önde gördü. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Bugün dörtlünün sağında Osayi-Samuel ile başlardım. Mourinho için İrfan Can öndeki oyunculardan olmadı, diğerlerini daha önde gördü. pic.twitter.com/0l7B8BbUKY — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025 "ÇAĞLAR VE DJIKU KÖTÜYDÜ" Fenerbahçe'nin yediği ilk golde savunma yavaş yavaş geliyor ve ofsaytı bozdular, asla hamle yok ve rakipleri dönebiliyor. Gol atmasına rağmen Çağlar ve Djiku savunmada kötüydü. Önlerinde oynayan Fred ve Szymanski'nin de savunması olmadığı için kaybedilen toplarda rakiplere şans geliyor. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Gol atmasına rağmen Çağlar ve Djiku savunmada kötüydü. pic.twitter.com/3CJxslNXRo — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025

"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIM ARZUNU YOKTU" Savunmayı takım savunması olarak görmek lazım, savunma mental olarak başlar. Dzeko da En-Nesyri de iyi oynamadı, öndeki oyuncular da yorgundu. Şampiyonluk yarışında 90 puanın herhangi bir takıma yeteceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin derbiye kadar önünün açık olduğunu görüyorum. Fenerbahçe'nin bugünkü oyununda şampiyonluğa oynayan bir takım arzusu ve kompaktlığı yoktu. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Fenerbahçe'nin bugünkü oyununda şampiyonluğa oynayan bir takım arzusu ve kompaktlığı yoktu. pic.twitter.com/fabf9bSsuA — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025 - Fenerbahçe 3-5-2 sistemiyle oynasaydı nasıl olurdu? 3-4-3'ü unutalım. 3-5-2'yi 2 tane 8 numarayla oynamak lazım. Bu sistemde Talisca, En-Nesyri ve Dzeko üçü birden oynayamaz. Fenerbahçe çift santrfor oynayabilir. 📝 Fenerbahçe 3-5-2 sistemiyle oynasaydı nasıl olurdu?



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8), %100 Futbol'da yorumladı. pic.twitter.com/EsLrGqRr4g — HT Spor (@HTSpor) January 13, 2025