Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

"HATALAR ZİNCİRİNİN ESERİ"

Kemal Belgin (Türkiye): Fenerbahçe kağıt üzerinde çok zorlu bir deplasman olarak görülen Konyaspor maçında aslına bakarsak hiç zorlanmadı. Bunun da sebebi rakibinin kalecisinin (Slowik) hediye ettiği gollerdi. Fenerbahçe, böyle zorlu bir deplasman oyununda acaba neden iki uç adamı ile oynadı? Bu gerçekten sorulacak bir sorudur. Üstelik ön liberosunda hem Amrabat hem İsmail ortalıklarda yokken. Bu maç beş golle bittiyse bu tamamen her iki takım için de hatalar zincirinin eseridir. Mourinho bu oyunda sahadaki kadrosuna ve belki de skor tabelasına öyle inanmış ki sadece Levent ile Osayi'yi sahaya sürdü. Ama daha çok sağlam, dik duracak, iyi yer tutacak bir ön libero bulmalıydı bu kadro içinde.