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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Spor yazarları Konyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:43
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        • 1

          Spor yazarları, Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "MAÇIN 2. YARISI HAYAL KIRIKLIĞI"

          İbrahim Yıldız (Habertürk): İlginç bir maç izledik. Maçın ikinci yarısı hayal kırıklığı oldu açıkçası. Teknik direktör Mourinho yeni bir sistem deniyor. 3’lü savunma ile maça başladı. Bunun işaretlerini iki hafta önce vermişti. Ancak, bu sistem ne kadar doğru olsa da eldeki oyuncuların kalitesiyle de ilintili. Yeni sistemi oturtmak için buna uygun oyuncuların olması gerekiyor. Fenerbahçe vitesi yükselttiğinde tehlike yaratıyor. Bu bir gerçek. Fakat, bunu maçın tamamına yayamadılar.

        • 3

          "SEZONA ÜÇLÜ DEVAM EDECEKTİR"

          Uğur Meleke (Hürriyet): 27 Aralık 2024, Fenerbahçe için bir milat günüydü anladığım kadarıyla. Mourinho ve futbolcuları kısa bir tatil sonrası Samandıra'da toplandılar. Sonrasında 9 gün neredeyse tam kadro idman yapma şansları oldu. Ve Portekizli Hoca da o süreçte yeni bir formasyonu deneme fırsatı buldu. Fenerbahçe 2025'te oynadığı üç resmi maçta da 3-4-1-2 formasyonunu kullandı şu ana dek. Mourinho'nun 3-4-1-2 ile oynadığı iki lig maçında dikkat çeken detaylardan biri de Portekizli'nin müsabaka içinde kurguyla fazla oynamaması. Hatay önünde 70'e kadar kulübesine başvurmamış, maçı da sadece iki değişiklikle bitirmişti. Dün de Konya önünde 72'ye kadar değişiklik yapmadı ve yine 90+5'e kadar iki değişiklikle yetindi. Portekizli'nin sezona üçlü savunma ile devam edeceğini tahmin ediyorum ben.

        • 4

          "'KORKAK' BİR BAKIŞ AÇISI"

          Gürcan Bilgiç (Sabah): Kazanılması gereken maçı kaybetmek için strateji üreten bir teknik adamı var Fenerbahçe'nin. Hareketli maçta orta sahayı ve defans arkasını Konyaspor'a hediye etmekle kalmadı Portekizli, önlem almak veya kontrol sağlamak adına da hamle yapmayı tercih etmedi. Bir defans hatasından, golü çıkartan Tadic'e şükretsin. Hamlesi dörtlü defansif dizilişden, Osayi ile beşliye dönmek oldu. Sonrasında yine Yusuf'u oyuna alarak Samsun'daki kabullenişi tekrarladı. "Korkak" bir bakış açısı ve kaderci yaklaşım ile maçın galibi olmanın "gururunu" yaşıyordur muhtemelen.

        • 5

          "HATALAR ZİNCİRİNİN ESERİ"

          Kemal Belgin (Türkiye): Fenerbahçe kağıt üzerinde çok zorlu bir deplasman olarak görülen Konyaspor maçında aslına bakarsak hiç zorlanmadı. Bunun da sebebi rakibinin kalecisinin (Slowik) hediye ettiği gollerdi. Fenerbahçe, böyle zorlu bir deplasman oyununda acaba neden iki uç adamı ile oynadı? Bu gerçekten sorulacak bir sorudur. Üstelik ön liberosunda hem Amrabat hem İsmail ortalıklarda yokken. Bu maç beş golle bittiyse bu tamamen her iki takım için de hatalar zincirinin eseridir. Mourinho bu oyunda sahadaki kadrosuna ve belki de skor tabelasına öyle inanmış ki sadece Levent ile Osayi'yi sahaya sürdü. Ama daha çok sağlam, dik duracak, iyi yer tutacak bir ön libero bulmalıydı bu kadro içinde.

        • 6

          "UYUMSUZLUKLARI PAHALIYA MAL OLDU"

          Güntekin Onay (Hürriyet): Konya'da dün akşam sezonun en güzel maçlarından birini izledik. Bol pozisyon, tempo ve heyecan her dakika üst seviyede idi. Konyaspor'un henüz ilk dakikada gelen golü Fenerbahçe'yi paniğe sevketmedi. Ancak Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü'nün uyumsuzluğu ilk golde olduğu gibi ikinci golde de sarı lacivertli takıma pahalıya mal oldu. Dusan Tadic'in klas golünün ardından daha emniyetli oynayan Fenerbahçe, skoru korumayı bildi ve Konyaspor'a pozisyon vermeden kazanmayı başardı. 14. dakikada Mert Müldür'ün attığı golün pasını veren ve 61. dakikada tamamen kendi becerisi ve takipçiliği sayesinde galibiyet golünü atan Dusan Tadic Konya deplasmanında maçın yıldızı oldu ve bir kez daha gereken anda sorumluluk alıp yıldızlaştı. Tüm olumsuzluklara rağmen sarı lacivertli takımın Konyaspor gibi güçlü ve inançlı bir rakip karşısında ortaya koyduğu futbolu ve kazanma arzusunu beğendim.

        • 7

          "ZİRVE YOLUNDAKİ İNADINI GÖSTERDİ"

          İlker Yağcıoğlu (Takvim): Konya'daki zorlu deplasmanı Mourinho üçlü savunmayla başladı. kenarlarda da solda Kostic sağda Oğuz ikilisiyle hem hücumda hem de defansta rakipten birer kişi fazla olmayı hesaplamıştı. İki korner bir kaleci hatası sonrası gelse de atılan 3 golle Konya'dan 3 puanla dönmek Fenerbahçe'nin zirve yolundaki inadını gösterdi. Jose Mourinho eğer bu sistemle oynamaya devam edecekse Nesyri-Dzeko ikilisine Cenk'i de alternatif olarak eklemeli.

        • 8

          "BU İŞİN SONU İYİ OLACAK"

          Emre Bol (Fotomaç): Fenerbahçe yarım puan bile kaybetmesinin şampiyonluğa havlu atacağı anlamına geldiği karşılaşmada zorda olsa kazandı. Dostlar ilk yarıda atılan golleri kimler attı? Savunmacılar! Peki, golleri kimler yüzünden yedi sarı- lacivertliler? Yine savunmacılar! Sizce burada bir sıkıntı yok mu? Fenerbahçe'nin savunması da, golcüleri de rakibi Galatasaray'dan kötü. Sorunu anlamak için önce problemi çözmek gerekiyor. Mourinho bence ligin ilk yarısını boşa harcadı. Biz söyledik, yönetim söyledi lakin kafasının dikine gitti. Heyhat geçte olsa bazı şeylerin farkına vardı. Bu gecikmişlik sezonu kupasız kapatmaya neden olabilir. Son basın toplantısında Ali bey, "Mourinho ile konuştuk. Ligin böyle olduğunu bilseydim, transferleri farklı yapardım" dediğini söyledi. Demek ligin bugg'ını çözmeye başlamış. Fenerbahçe taraftarı sonsuz bir şekilde Mourinho'ya destek vermeli. Zira bu işin sonu iyi olacak. Belki yarın belki yarından da yakın.

        • 9

          "BU NASIL HAKEMLİK?"

          Mustafa Çulcu (Sabah): Hakem Direnç Tonusluoğlu verilmeyen fauller, sarı ve kırmızı kartlar, penaltı… Bu nasıl hakemlik? Sen şimdi "Ben Süper Lig hakemiyim" mi diyorsun? İlk yarıda Tadic ve Oğulcan'a gösterdiği sarı kartlar doğru ancak 36'da Oğulcan'a yaptığı kontrolsüz hareketi dolayısıyla Kostic'e sarı göstermeliydi, göstermedi. Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi verdiği korner hatalıydı, çünkü top en son En-Nesyri'den çıkıyor. 52'de Dzeko topa vurmada geç kalıyor, topa Uğurcan vuruyor, Dzeko adım frekansını ayarlayacak zamanı ve basacağı alan varken Uğurcan'ın ayağına, kaval kemiği bölgesine basıyor. Bu pozisyon kırmızı kart olmalıydı. VAR müdahale etmeliydi, ne hakem verdi ne de VAR devreye girdi. Kırmızı kart kaynadı gitti. Hava topuna çıkışta Kramer önce rakibin ayağına basıyor, sarı olmalıydı. 67'de yüksek hava topunda Kostic sol el ile rakip Prip'e yaptığı eylem net penaltı ve sarı kart ama bu majör kararda hakem de VAR da yine yoklar. Tacı, korneri, autu, orta alan faullerini herkes verir. Hakemin varlığı, cesareti, kalitesi, markası büyük kararlarda belli olur. Direnç Tonusluoğlu ve Sarper Barış Saka tası tarağı toplayın gidin, bırakın bu işi. Sizden hakem falan olmaz. Yazıklar olsun.

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