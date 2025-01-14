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        Haberler Dünya Grönland Başbakanı Mute Egede'n Trump'a mesaj: Diyaloğa hazırız | Dış Haberler

        Grönland Başbakanı'ndan Trump'a mesaj: Diyaloğa hazırız

        ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan yeni başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğine yönelik açıklamaları gündemden düşmüyor. Trump'ın açıklamalarına yanıt veren Grönland Başbakanı Mute Egede, Grönland'ın ABD ile özellikle madencilik konusunda daha yakın bağlar aradığını söyledi ve "Donald Trump ile bir diyalog başlatmaya ve iş birliği fırsatları aramaya başladık" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:06
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        Grönland'dan Trump'a "diyaloğa hazırız" mesajı
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        ABD'nin 47. Başkanı seçilen ve Beyaz Saray'a geri dönmesine sayılı gün kalan Donald Trump'ın, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları gündemden düşmüyor.

        Grönland Başbakanı Mute Egede, Grönland'ın ABD ile özellikle madencilik konusunda daha yakın bağlar aradığını söyledi.

        Kamu yayıncısı KNR'ye göre, Mute Egede, Grönland'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD ile iş yapmamız gerekiyor. Donald Trump ile bir diyalog başlatmaya ve iş birliği fırsatları aramaya başladık" dedi.

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        Bölgenin "madencilik açısından kapılarının açık" olduğunu da sözlerine ekledi.

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        Ancak Egede, adanın ABD kontrolüne geçmesine ilişkin herhangi olumlu bir sinyal vermedi.

        TRUMP'IN GRÖNLAND AÇIKLAMALARI TEDİRGİNLİK YARATTI

        20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD seçilmiş başkanı Donald Trump, Panama Kanalı ve Grönland'ı ABD kontrolüne almak için asker kullanabileceğini ima etmesinin ardından tedirginlik arttı.

        Reuters'ın bildirdiğine göre, Trump'ın ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi müttefikleri, Grönland'ın satın alınması için görüşmelerin yetkilendirilmesine ilişkin bir yasa tasarısına destek oluşturmaya çalışıyor.

        Trump, ilk başkanlık döneminde 2019'da Grönland'ı satın almak istediğini söylemişti; bu teklif Grönland ve Danimarka tarafından hızla reddedilmişti.

        "GRÖNLANDLI OLMAK İSTİYORUZ"

        Geçtiğimiz hafta Danimarka'ya yaptığı ziyarette Egede, Arktik bölgesinin "Grönland'ın dünyanın merkezinde olduğu yeni bir yılda yeni bir döneme girdiğini" söyledi.

        Egede, Grönland'ın ABD ile işbirliğine devam edeceğini ancak bunun kendi şartlarına göre olacağını ve "geleceklerine Grönland halkının karar vereceğini" vurguladı.

        "Danimarkalı olmak istemiyoruz. Amerikalı olmak istemiyoruz. Elbette Grönlandlı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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        #Grönland
        #ABD
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