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        Haberler Dünya Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz | Dış Haberler

        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyeti inşa etmeliyiz

        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Suriye'nin geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şara, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgularken devrim sürecinin geri kaldığını artık devlet zihniyetine geçilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 18:25 Güncelleme: 13.01.2025 - 18:25
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        Ahmed Şara: Devrim bitti, devlet zihniyetine geçmeliyiz
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        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, yayıncı Joe Hattab'ın Youtube kanalı için önemli bir röportaj verdi.

        Şara "Devlet aklı gerekiyor. Devrimci akıl devlet kuramaz. Devrim, tepkisel hareket etmeye ve heyacana yol açıyor ki bu rejimi devirirken gerekli olabilir. Ancak bugün devrim bitmiştir. Elbette devrimi kutlamalıyız, tarihimizdeki yerini almıştır. Ancak devrimi bu merhaleye taşımamalıyız." dedi.

        Ahmed Şara geçmiş dönemden kalan sorunlara da değinerek "6 nesil rejimin baskısı altında yaşadı. Birçok sorun yaşandı. İnsanlar birbirinden şüpheleniyordu, acaba birisi bizi dinliyor mu diye birbirimize soruyorduk. Suriyelilerin hayatı gerçekten böyleydi. Biz 6 nesil süren bir rejimin yarattığı problemleri mucizevi bir ilaç bularak çözemeyiz. Kültür, eğitim, medya ve siyaset kurumlarının desteğiyle yaraları tedavi edebiliriz. Göreve geldiğimizde af çıkardık ve insanlarda güven sağladık. Şimdi geriye dönüp onları gözaltına alarak sorgulayamayız. Sağladığımız bir güven var. İnsanların nefes almasını sağlamalıyız. Affedicilik olmalı. İnsanlar intikam haklarından bahsettiğinde onlara şunu diyorum; en büyük hakkınızı aldınız, Suriye'yi aldınız. " dedi.

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        Şara, ülkenin yeni dönemde kapsayıcı ve kurumları esas alan bir siyasi yapı kurması gerektiğinin altını çizerken artık geçmişten kalan duygularla hareket edilmeyeceğini ifade etti.

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