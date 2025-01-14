Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
Adıyaman'da, Gölbaşı ilçesinde gölde, bir kadının hareketsiz halde olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üzerinden 19 yaşında Zeynep I., adına kimlik çıkan kadının cansız bedeni Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Adıyaman'da yürek yakan bir olay yaşandı. Gölbaşı Gölü kenarında çalışma yapan belediye ekipleri, suda bir kadının hareketsiz olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
CANSIZ BEDEN SUDAN ÇIKARILDI
AA'daki habere göre bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla ceset sudan çıkarıldı.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKTI
Üzerinden Zeynep I. (19) adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.