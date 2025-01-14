Sağlıklı bir bağışıklık sistemi, vücudunuzu hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı koruyan karmaşık bir yapıdan oluşur. Bazı vitaminler, mineraller ve bitkisel takviyeler, bu sistemi desteklemeye yardımcı olabilir. Ancak, yeni bir takviye kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışın. İşte bağışıklığı destekleyen tavsiyeler!