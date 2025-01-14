Süper Lig'de 19. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 19. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak yayınladı.

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

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Beşiktaş - Bodrum FK

62. dakika

VAR: Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Mehmet Türkmen: Evet. Buradan savunma oyuncusunun hücum oyuncusunun ayağının ucun bastığını görüyorum. Bir açın daha var mı bu basmayı bana net gösterebileceğin? Taylan şutu çekmiş.

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Mehmet Türkmen: 14 numaralı savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun ayağına basıyor, görüyorum. Fakat oyuncunun şutunu etkilediğini düşünmüyorum. Kontrolsüz bir basma olduğunu düşünmüyorum bunun. Kaçınılmaz bir temas olarak basıyor, hakem atışı ile oyunu başlatacağım."

VAR: Kaçınılmaz bir temas ama topla bilerek oynadıktan sonra oluyor. Bunu da düşün, karar senin.

Göztepe - Kasımpaşa

12. dakika

VAR: Potansiyel ofsayttan gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Dinliyorum abi şu anda, izliyorum özür dilerim.

VAR: Ümit burada 24 numaralı oyuncu önce vuruşu...

HAKEM: Abi ben zaten etkisinden saha içinde de evet tamam, sıkıntı yok. Şimdi bana bunu coğrafi olarak ofsayt olduğunu da gösterir misin?

VAR: Bunu da şimdi buradan gösteriyoruz.

HAKEM: Ayak ucu önde gözüküyor buradan da. Zaten bunu sistemden çizdin ofsayt çıktı değil mi abi?

VAR: Sistem ofsayt gösteriyor zaten. Kaleciye etkisini de sana az önceki açıdan gösterdim.

HAKEM: Buradan da bir daha göster. Tamam abi.