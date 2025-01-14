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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor? Açıklama geldi - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor? Açıklama geldi

        Bloomberg News, Elon Musk'ın TikTok'un satın alımasına yönelik Çin ile görüştüğünü yazdı. Haberde ön görüşmelerin gerçekleştiğini yazılsa da TikTok sözcüsü yazılanları 'tamamen kurgu' olarak tanımladı ve iddiaları reddetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 07:58 Güncelleme: 14.01.2025 - 07:58
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        Elon Musk TikTok'u satın mı alıyor?
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        Bloomberg News'in haberine göre, Çinli yetkililer TikTok'un yaklaşan yasağı engelleyememesi durumunda, şirketin ABD'deki operasyonlarını milyarder Elon Musk'a satma olasılığı hakkında ön görüşmelerde bulunuyor. Kaynaklara dayandırılan haberde, Pekin yetkililerinin TikTok'un ana şirketi Bytedance'in kontrolünde kalmasını tercih ettiği de belirtildi.

        Raporda, TikTok'un ABD operasyonlarının rekabetçi bir süreçle veya hükümet aracılığıyla yapılacak bir anlaşmayla satılabileceği belirtilirken, uygulamanın geleceğinin artık yalnızca ByteDance'in kontrolünde olmadığı da vurgulandı. Habere göre Çin hükümetinin ByteDance'te ciddi bir hissesi bulunuyor ve Kongre'nin bazı üyeleri bunun hükümete TikTok üzerinde yetki ve güç verdiğini belirtiyor.

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        Raporda yer alan bir senaryoya göre Musk sosyal medya platformu X'ile birlikte TikTok'un ABD'de kontrolünü ele geçirecek ve hepsini birlikte yönetecek. Bloomberg News'e göre yetkililer henüz nasıl ilerleyecekleri konusunda bir fikir birliğine varamadı.

        Ancak TikTok sözcüsünden konuya ilişkin jet yanıt geldi. Sözcü habere yanıt olarak "Tamamen kurgu olan haberlere yorum yapmamız beklenemez" dedi.

        ByteDance'in görüşmelerden veya Musk ile TikTok sürecinden ne kadar haberdar olduğu henüz belirsizliğini koruyor.

        TikTok daha önce hükümetin hissesinin 'ByteDance'in TikTok da dahil olmak üzere Çin dışındaki küresel operasyonları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını' söylemişti.

        Geçtiğimiz hafta Yüksek Mahkeme, Çin'e ilişkin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle 19 Ocak'a kadar ABD'de TikTok'un satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılacak yasayı onaylamaya yakın olduğu belirtilmişti.

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        #TikTok
        #Elon Musk
        #çin
        #dünya
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