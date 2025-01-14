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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da akıl almaz olay! Taşla çocuklara saldırdılar

        İstanbul Bağcılar'da eve girerek çocuklara taşla saldırdılar. 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 yaşındaki çocuk ise yaralandı. Anne sinir krizi geçirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 00:31 Güncelleme: 14.01.2025 - 00:37
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          Bağcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye giren şüpheli ya da şüpheliler evde bulunan M.S. (12) ile kardeşi A.S.'ye (5) taşla saldırdı.

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          Saldırıda A.S. yaralanırken ablası M.S. hayatını kaybetti. Olay yerinde sinir krizi geçiren anne G.S. hastanede tedavi altına alınırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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          Olay,15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen bir nedenle Suriye uyruklu M.S. ve A.S. isimli kardeşlere taşla saldırdı. 

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          Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan A.S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası M.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

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          Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken M.S.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

           

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