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        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un 35 milyonluk telif iddiasına açıklama

        Ferdi Tayfur'un 35 milyonluk telif iddiasına açıklama

        2 Ocak'ta hayata veda eden Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon TL telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:46
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        35 milyonluk telif iddiasına açıklama
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        Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur 'un vefatının ardından yıllık 35 milyon TL telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı.

        Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül
        Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül

        "O RAKAMLARA TÜRKİYE'DE ULAŞAN KİMSE YOK"

        Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi. Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur’un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi.

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        "HABERLER ASILSIZ"

        Başkan Ergül açıklamasında; "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır.”

        "TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLAR GERÇEKÇİ DEĞİL"

        İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM’ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir” diye konuştu.

        Fotoğraflar: AA, DHA, İHA

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        #ferdi tayfur
        #MESAM
        #Recep Ergül

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