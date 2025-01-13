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        Haberler Dünya Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'ı değiştirme fırsatımız var | Dış Haberler

        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'ı değiştirme fırsatımız var

        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atanan Keith Kellogg, Paris'te İran muhalefeti tarafından düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İlk döneminde Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanlığını da yürüten Kellogg "İran'ın zayıflığı bir fırsat. Bu fırsatı kullanarak İran'ı iyi yönde değiştirebiliriz. İran üzerindeki baskı artırılmalı." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 21:12 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:12
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        Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi: İran'a baskıyı artırmalıyız
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        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atanan Keith Kellogg, Paris'te düzenelenen İran muhalefeti toplantısına katıldı.

        Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Keith Kellogg "İran üzerindeki baskıyı artırmalıyız. Ancak bu baskı sadece askeri değil aynı zamanda ekonomik diplomatik yollarla uygulanmalı. İran'ı değiştirmek için bir fırsat bulunuyor ancak bu fırsat sonsuza dek sürmeyecek. İran'ı iyi yönde değiştirebiliriz. İran'ın hâlihazırdaki zayıflığından faydalanmalıyız. Umut var, harekete geçmek gerekir." dedi.

        Kellogg, 2018-2021 yılları arasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak da görev yaparken kariyeri boyunca ABD Ordusunda hizmet verdi.

        ABD ve İsrail basınında, Trump'ın başkanlığı ile birlikte İran üzerindeki baskının artacağına dair birçok haber yapılırken; İran da her türlü ihtimale hazır olmak amacıyla Natanz Nükleer Tesislerinin çevresinde hava savunma tatbikatlarına devam ediyor.

        Ancak Trump yönetiminden İran ile ilgili bu derece net bir açıklama ilk defa yapılıyor. Donald Trump daha once Time Dergisine verdiği röportajda İran ile savaş olabileceğini belirtirken detaylı yorum yapmaktan kaçınmıştı.

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