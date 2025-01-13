Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın açıklaması yaptı.

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İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sayın Akpolat'ı apar topar gözaltına almak hukuk dışıdır. Varsa sıkıntılı bir durum bu insanlar savcılığa davet edilir ve onlar da gider. Elinizi neye attıysanız kirlettiniz. Bu itibar suikastlarının devam etmesi için İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına kayyum atamak için bir koordinatör başsavcı atadınız. İstanbul'a adalet dağıtmak için atanmadığı net. Tek gayesi var İstanbul'da CHP'li belediye başkanlarına itibar suikastı düzenlemek. Aylardır çok sayıda ihale dosyalarımızı aldılar didik didik ettiler. Polisi yolluyor savcı, dosyaları polisle aldırıyor. Sonra aynı ihaleyle ilgili başka bir savcı yine aynı dosyaları alıyor.

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"BU ŞİRKET DEVLET KURUMLARINDAN DA İHALE ALDI"

Bir kişi suç örgütü lideri olarak tabir ediliyor. Bu şirket İBB'nin bazı iştirak şirketlerinin de ihalelerini kazanmıştır. Bu şirket aralarında Yargıtay, Devlet Havalimanları İşletmeleri ve onlarca AK Partili ilçe belediyelerinden de ihale almıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum. Bu şirketin devlet kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecek misiniz? Bu suç örgütü TBMM'den de Yargıtay'dan da ihale almıştır.

"GAYE NETTİR İTİBARSIZLAŞTIRMADIR"

Bugün yönettiğin Türkiye'de kanun ve nizam kalmadı. Belediyeleri zedelediğiniz zaman devletimizi zedelersiniz. Belediyelerin yıpratılmaması konusunda gerekli özeni herkesin göstermesi gerekir. İstanbul operasyonlarının gayesi nettir, itibarsızlaştırmadır. Sandıklarda ve anketlerde yenik düştüklerini görünce intikam hırsları artmakta. Ne yaparsanız yapın bu milletin gönlünde de kalbinde de olmaya devam edeceğiz. Bu alicengiz oyunları bize sökmedi sökmeyecek. Siz mertliği unuttunuz."

ÖZEL: BU BİR SİYASİ OPERASYON

İmamoğlu'nun ardından açıklama yapan Özel de şunları kaydetti: "Kendi belediye başkanlarına 'istifa et kurtul' diyorlar. Rıza Akpolat'a anneciği demiş çağırın gelir demiş. Yok evi aramalar belediyeyi aramalar. Bu bir siyasi operasyon. Rıza Akpolat'ın şahsında partimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Suçu olan biri varsa sorgularsın yargılarsın cezasını verirsin. Bunun Rıza Akpolat ile ne ilgisi var? Bu gerçekten kabul edebileceğimiz bir mesele değildir. Bu sadece CHP'yi değil kamuyu yıpratmaktır. Sen devleti yıpratıyorsun.

"BU YAPILANLAR FETÖ YÖNTEMİDİR" Şafak operasyonuyla CHP neden muhatap oluyor. Bu yapılanlar FETÖ yöntemleridir. O kumpas davalarının anlı şanlı yargıçları şimdi nerede? Teker teker bak. Biri 19 yılla şurada yatıyor kimi de Yunan sınırından yurt dışına kaçtı sıçan gibi. CHP Türkiye'nin birinci partisi. Hazmedemediği bu. Milletin kararını hor gördün haziran ayını zor gördün. Hala anlamıyor musun milletin dediği olur. Bu tip saldırılara pabuç bırakmayacağız. El ele kol kola o sandığa doğru yürüyoruz. Bu hukuksuzlukların tamamının sona ermesinin yolu da bu. Buradan Sayın Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim. Son dönemde bir salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda moral bulamazsınız. Bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin. Cesaretin varsa sandıktan ve milletten kaçma. "BU İŞİN ÇIKIŞI MİLLETİN HUZURUNA GİTMEKTİR" "Bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Öyle bir ruh halindeki. Geçen hafta bir belediye başkanım, başarılı bir belediye başkanım, bir büyükşehrin ilçe belediye başkanı, kaybettiğine çıldırdığı bir ilçe belediye başkanı yana yakıla beni arıyor. Benim ile Sayın Cumhurbaşkanı özel bir görüşme yapacakmış ne dersiniz sayın genel başkanım. Dedim ki Cumhurbaşkanı, belediye başkanını çağırıyorsa bu devletin bir işidir. Mutlaka ya ilçeniz için büyük bir proje önemli bir mesele bilmemiz gereken bir şey vardır. Gidin dönüşte görüşürüz. Gitti geldi ne oldu biliyor musunuz? Sen başarılısın o ilçeyi nasıl aldın. Gözlerime inanamadım. Şubat ayında kongrem var bize katılır mısın. Yav devletin başına bir partinin öz evladı bir belediye başkanını yapacağım kongrede bana katılır mısın, senin önünü açarım, şunu yaparım bunu yaparım, bir de böyle parantez içinde yav tertemiz adamsın biliyorum ondan çağırıyorum. Ama bir leke çalarlar Allah korusun falan diye tehdit yapmalar. Bir de sivil arabayla almalar saraya götürmeler. Yakışıyor mu ya. Orada onu yaptıranlar burada bunu yaptırıyor. İşte size tükenmişliğin resmi Tayyip Erdoğan'ın. Ben bir partinin milletvekili istifa ediyor hayırlısı olsun kararınız demeye çekiniyoruz."

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