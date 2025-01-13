MAÇ SONUCU: Konyaspor: 2 - Fenerbahçe: 3
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini; 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü, 61. dakika Dusan Tadic attı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 42'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Mücadelenin ilk yarısı gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmanın 25. saniyesinde Pedrinho, topu ağlara gönderdi. 14. dakikada Mert Müldür, 25. dakikada Çağlar Söyüncü sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attı. 44. dakikada ise Blaz Kramer eşitliği sağladı. Bu gollerle birlikte ilk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci yarıda ise Dusan Tadic, 61. dakikada sahneye çıktı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi: 3-2.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 42'ye yükseltti. Konyaspor ise 20 puanda kaldı.
Fenerbahçe ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Kasımpaşa'yı evinde ağırlayacak.
FENERBAHÇE, TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜNÜ YEDİ
Fenerbahçe, Konyaspor'a karşı tarihe geçen bir gol yedi.
25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Bu gol ile birlikte Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde yediği en erken golü yemiş oldu.
Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)
MOURINHO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda biri zorunlu 4 değişiklik yapıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi.
Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.
Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.
Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.
LIVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN 1 AY SONRA DÖNDÜ
Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.
Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.
AHMET ÇALIK UNUTULMADI
Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.
Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldı
Konyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
Konyaspor henüz 26. saniyede 1-0 öne geçti. Önde baskıyla topu kapan Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.
14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.
24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.
45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla topu filelere attı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sona erdi.
İKİNCİ YARI BİRAZDAN...