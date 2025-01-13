Eski hakemler Başakşehir-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

"KIRMIZI KART OLMALI"

12. dakikada Opoku'ya gösterilen kartın rengi doğru mu?

Deniz Çoban: Burada çekildi Osimhen. Sağa doğru çekti topu, yere düştükten sonra sağına doğru gidecek. Bu pozisyonu buradan alıp ceza sahası ön çizgisine götürsem, kaleye olan bu olan mesafede topu sağına doğru çekmesi kadar doğal bir şey yok. Topu rakibinden kaçırmak zorunda. Bana göre, bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalı.

Bahattin Duran: Çok sübjektif. Deniz Hoca anlattı. Hakem kırmızı kart da gösterse VAR müdahale etmez. Sarı kart bence doğru. Topa sol ayağının içiyle vurdu Osimhen, top havadan sağına doğru gitti. Yerden gitse yakalayıp kontrol etme şansı yüksek. Top sektiği için kontrol etme şansı yine var ama kural diyor ki, alıp önüne götürecek mi? Hemen sağdaki Başakşehirli oyuncunun müdahale etme şansı var. Yetişebilme şansı olan savunma oyuncusu var. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Tariften tarife, yorumdan yoruma değecek unsurlar var. Bariz gol şansı var. Osimhen'in bilerek kontrollü oynadığı top önüne açıldı. Rakibi engellemese bariz gol şansı var. Bu nedenle kırmızı kart olmalıydı.