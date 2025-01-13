Eski hakemler Başakşehir-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarını yorumladı
Süper Lig'de lider Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek hem namağlup ünvanını sürdürdü hem de en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkardı. Mücadele sonrası hakem Atilla Karaoğlan ve VAR kararları çok konuşulurken, iki takım da hakemlere tepki gösterdi. Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını eski hakemler değerlendirdi. İşte Başakşehir-Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları ve eski hakemlerin yorumları...
- 1
DK 8: OPOKU - OSIMHEN MÜCADELESİ
Deniz Çoban: Opoku, Osimhen'i tutup savuruyor. Osimhen haklı, Opoku faul yaptı. Barış Alper taca itiraz etti ama top net Barış Alper'den çıktı.
Bülent Yıldırım: Opoku formadan çekti, faul var.
Bahattin Duran: Yardımcı hakem, burada geniş açıdan bakmalı. Net bir faul var.
Opoku'nun Osimhen'e müdahalesinde faul kararı yeterli mi, kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Faul kararı doğru. Karta gerek yok.
Deniz Çoban: Aynı fikirdeyim. Topla oynasa bile süpürerek geliyor. Kontrolsüz değil
Bülent Yıldırım: Faul doğru. Karta gerek yok.
- 2
"KIRMIZI KART OLMALI"
12. dakikada Opoku'ya gösterilen kartın rengi doğru mu?
Deniz Çoban: Burada çekildi Osimhen. Sağa doğru çekti topu, yere düştükten sonra sağına doğru gidecek. Bu pozisyonu buradan alıp ceza sahası ön çizgisine götürsem, kaleye olan bu olan mesafede topu sağına doğru çekmesi kadar doğal bir şey yok. Topu rakibinden kaçırmak zorunda. Bana göre, bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalı.
Bahattin Duran: Çok sübjektif. Deniz Hoca anlattı. Hakem kırmızı kart da gösterse VAR müdahale etmez. Sarı kart bence doğru. Topa sol ayağının içiyle vurdu Osimhen, top havadan sağına doğru gitti. Yerden gitse yakalayıp kontrol etme şansı yüksek. Top sektiği için kontrol etme şansı yine var ama kural diyor ki, alıp önüne götürecek mi? Hemen sağdaki Başakşehirli oyuncunun müdahale etme şansı var. Yetişebilme şansı olan savunma oyuncusu var. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Tariften tarife, yorumdan yoruma değecek unsurlar var. Bariz gol şansı var. Osimhen'in bilerek kontrollü oynadığı top önüne açıldı. Rakibi engellemese bariz gol şansı var. Bu nedenle kırmızı kart olmalıydı.
- 3
YUNUS AKGÜN POZİSYONU
Bahattin Duran: Yunus'un itirazdan gördüğü sarı kart çok doğru. Ancak, Yunus'a pozisyonda çok net bir faul yapıldı. Yunus'a çift taraflı faul yapıldı. Hakem faulü göremedi.
Deniz Çoban: Açık bir faul atlandı. İtiraza çıkan sarı kart doğru. Faulü çalsanız kart çıkmazdı.
Bülent Yıldırım: Başakşehirli oyuncu, Yunus'un dengesini bozdu. Faul verilmesi gerekirdi.
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- 4
HAMZA GÜRELER ELLE TEMAS EDİYOR MU?
26. dakikada Mertens'in ortasında Hamza Güreler elle temas ediyor mu, penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Ele temas yüzde yüz. Top uzak mesafeden geldi, 20 metreden daha fazla mesafe var. Savunma oyuncusu için beklenmeyen top değil. Vücudunu koordine edebilecek zaman var, yarım metreden değil 25 metreden geldi top. Topu ıskalayan, sıçrayan, bozan, etkileyecek hiç kimse yok. Topa dikkatli gelmedi. El kol doğal değil. Kafasıyla ıskalayınca top kola geldi. Sakarlık yaptı. Top eliyle buluştu. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.
Bülent Yıldırım: Karşıdan gelen topa, defans oyuncusu dikkatli müdahaleyi böyle mi yapar? O kol doğal sayılabilecek en ufak bir şans var mı? Top uzaktan geliyor. Dikkatsiz müdahale. Bu açık, tartışmasız, net penaltı. VAR hakemi, kesinlikle müdahale etmeliydi. Tartışmalı hiçbir şey yok.
Bahattin Duran: Bence penaltı. Buna devam diyen bir grup da çıkar. VAR müdahalesi olmalı mı, soru işareti. Devam diyen için kolun doğal hali olabilir, kol açılmamış hiç, hep aynı kalmış. Buna devam diyen çıkar. Kafamda VAR müdahalesi soru işareti.
- 5
"KART GÖSTERİLMEMELİYDİ"
Torreira'nın Kemen'e müdahalesi sonrası sarı kartı doğru mu?
Bahattin Duran: Sarı kartı gerektiren bir müdahale yok. Bu sadece faul.
Deniz Çoban: Bu pozisyona kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul yok. Hafif bir kontak var. Sarı kart fazla.
- 6
"SARI KART DEĞİL, FAUL YETERLİYDİ"
Torreira'nın Kemen'e faulünde kart gerekir mi? Faul yeterli mi?
Bahattin Duran: Faul doğru. Bence bu da yalnızca faul.
Deniz Çoban: İkinci sarı kart olmaz. Bu da kart değil zaten.
Bülent Yıldırım: Faul tamam. Basma söz konusu değil. Sarı kartı gerektiren nitelikte bir hamle görmedim.
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- 7
"FAUL TAMAM, KARTA GEREK YOK"
Opoku'nun Barış Alper'e faulünde ikinci sarı kart olur mu?
Deniz Çoban: Hiçbir şekilde sarı karta, şu kriterden girer diyebileceğimiz bir pozisyon değil.
Bahattin Duran: Faulde şüphe yok. Bu faul ne ilk ne ikinci sarı kart olur.
Bülent Yıldırım: Faul tamam, karta gerek yok.
- 8
"SARI KART DOĞRU KARAR"
Hamza Güreler'in Barış Alper'e faulü sonrası sarı kart doğru mu?
Bahattin Duran: Net sarı kart. Formadan çekip indirdi.
Deniz Çoban: Net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Doğru bir sarı kart.
- 9
"KENY'YE SARI KART YETERLİ"
Topsuz alanda Keny'nin Davinson'a müdahalesinde sarı kart yeterli mi, fazlası gerekir mi?
Deniz Çoban: Davinson, kafasını öne doğru götürdü. Keny arkaya doğru götürdü. Keny, Davinson dururken savurup bu teması sağlasaydı, topsuz alanda yapılmış deyip kırmızı kart derdim. Davinson kafasını öne doğru yatırınca, Keny'nin de savurması buluşunca olduğundan daha sert gibi göründü. Sarı kart yeterli. Hakem de yanılmadı.
Bahattin Duran: İlk müdahalede elini koydu Davinson, Keny eline vurdu. Davinson elini tekrar koydu, Keny'nin amacı arkasındaki o eli bertaraf etmek. Tekrar vuracak. Davinson da kafasını uzattı. En fazla sarı kart. Sarı kartın üstü düşünülmez.
Bülent Yıldırım: Dirsek yok. Şiddetli müdahale değil. Kolunu kullandı. Sarı kart yeterli.
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- 10
"KESİNLİKLE PENALTI YOK"
Abdülkerim'in Keny'e müdahalesinde penaltı gerekir mi?
Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.
Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok.
Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.
- 11
"ELLE OYNAMA YOK"
Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde ihlal, elle oynama ya da faul var mı?
Deniz Çoban: 35-40 santimden gelen bir top bu ele. Elini kaçıracak bir fırsatı yok. Bu beklenmeyen top. Elle oynama yok. Ele temas etmesinin önemi yok, bilerek oynama değil. VAR'lık husus değil. Futbolda temas illa olur. Osimhen'in Opoku'ya ayakla müdahalesi faul değil.
Bahattin Duran: Burada olabilecek en doğal konumda Osimhen'in kolu. Top koluna geliyor ama oynama yok. Hafif ayağıyla Opoku'ya temas var ama ihlal değil, faul gerektirmez. Oyunun devam etmesi ve gol kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Aynı gerekçelerle gol nizami.
- 12
"HAMZA OYUNDAN İHRAÇ EDİLMELİYDİ"
Hamza Güreler'in Barış Alper'e faulünde sadece faul yeterli mi, ikinci sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Net ikinci sarı kart.
Bahattin Duran: İkinci sarı kart gerekir. Kontrolsüz bir basma. Hamza oyundan ihraç edilmeliydi.
Bülent Yıldırım: Sahada yakalamak zor ama ikinci sarı kart daha doğru olurdu.
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- 13
"SALLAI KART GÖRMELİYDİ"
Sallai'nin Figueiredo'ya faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Kontrolsüz faul. Kart olmalı.
Bahattin Duran: Kontrolsüz faul. Sarı kart olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.
- 14
JAKOBS - OPOKU POZİSYONU
76. dakikada Jakobs - Opoku pozisyonda penaltı gerekir mi?
Bahattin Duran: Opoku ve Jakobs hava topuna yükseldi. Jakobs'un sol kolu doğal konumda değil. Açık ve öne doğru uzanmış Jakobs'un kolu. Top Opoku'nun omzuna gelmiş. Jakobs'un eline gelmemiş.
Deniz Çoban: Pozisyonun 8 tane açısı var. Galatasaraylı oyuncun eline geliyor mu? İzleyenler karar versin.
Bülent Yıldırım: Omuz görüyorum, Jakobs'un eline hiç gelmiyor.
- 15
"SALLAI'NİN SARI KARTI DOĞRU"
Sallai'nin gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Doğru.
Bahattin Duran: Şüphe yok sarı kartta.
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.
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