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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası | son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!

        Rus uyruklu sevgilisi, 33 yaşındaki Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararı istinafta bozulan 29 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılmayan, mahkemenin hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdiği Mohammad Nizar Arnabeh'in Suriye'ye kaçtığı ileri sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 08:36 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:39
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        Anastasia'nın katili Suriye'ye kaçtı iddiası!
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        Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova (33), bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı.

        SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

        DHA'daki habere göre Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29) ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh Arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmandaki dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi.

        KAN KAYBINDAN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

        DELİL YETERSİZLİĞİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

        Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine karar verdi. Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı, kararı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.

        DURUŞMAYA KATILMADI

        İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mohammad Nizar Arnabeh'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları yer almadı. Mahkeme heyeti Arnabeh'in yakalanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        HAKKINDA 'YAKALAMA' KARARI ÇIKARILDI

        Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, Mohammad Nizar Arnabeh'in yurt dışına kaçtığını ileri sürdü. Yılmaz, "Muhtemelen önce Suriye'ye oradan da başka bir ülkeye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Bu sebeple emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılmasını, çıkış kapılarının kontrol edilmesini istedik. Mahkeme bu eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        "KIRMIZI BÜLTEN TALEPLERİMİZİ YİNELEYECEĞİZ"

        Emniyete yazı gönderildi. Sanığın hangi ülkeye çıkış yaptığı tespit edilecek. Ardından Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi dile getirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için sanığın tekrardan mahkeme huzuruna çıkması gerekiyor. Kırmızı bülten talebimiz yerine getirildikten sonra mutlaka sanık yakalanacak ve tekrar burada ifade verecek. Böylelikle maddi gerçeğe, olayın nasıl gerçekleştiğine dair daha net bir izlenim elde edeceğiz.

        Daha önceki çelişkili ifadeleri de düşünüldüğünde çok önemli, bunların açığa çıkarılması lazım. Zaten istinaftan gelen bozma kararı da çelişkili ifadelere yönelikti. Çünkü sanığın öncelikle verdiği bir ikrar beyanı var. Ardından bu ikrar beyanlarını reddediyor. Bu sebeple sanığın yakalanmasının infazını bekleyeceğiz. Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi yineleyeceğiz. Zira ailenin, acılı annenin tek bir talebi var; maddi gerçeğin ortaya çıkması" diye konuştu.

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