Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DEM Partili Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ve 3 belediye meclis üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 belediye meclis üyesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Seyit Şener belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Diğer dört isim de görevden uzaklaştırıldı

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 10 Ocak günü Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan ile meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan, 'terör örgütü propagandası yapmak’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna aykırılık’, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Sarıyıldız, yardımcısı Nuriye Arslan, belediye meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç ve Hikmet Bakırhan tutuklanırken, Yakup Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KAYYUM GÖREVLENDİRİLMESİ

Mersin İli Akdeniz İlçe Belediye Başkanı ve Meclis Üyeleri İle İlgili Basın Açıklamamız: pic.twitter.com/qD6Dcut28u — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 13, 2025

İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum görevlendirilmesi yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

ŞENER GÖREVE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Zeyit Şener, yeni görevine başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Akdeniz Belediyesinin hizmet binasına giden Kaymakam Şener'in, Başkanlık makamına geçerek görevine başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, vatandaşların huzur ve güvenliği için gerekli bütün tedbirlerin kararlılıkla alınacağını belirtti.

Şener, Akdeniz ilçesi genelinde hizmet ve projelerin kesintisiz ve ayrımsız şekilde devam edeceğini bildirdi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 10 Ocak'ta "terör örgütü propagandası yapma", "silahlı terör örgütüne üye olma", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlattığı soruşturmada, Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sarıyıldız, Arslan, Çağlar, Oruç ve Bakırhan tutuklanmış, Danış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.