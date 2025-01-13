Konyaspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Mourinho'nun Konyaspor 11'i...

İKİ TAKIM ARASINDAKİ EN GOLLÜ MAÇ GEÇEN SEZON OYNANDI

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bugüne dek oynanan 46 karşılaşmada en gollü müsabaka, geçen sezonun ilk yarısında oynandı.

Fenerbahçe'nin sahasında 7-1 kazandığı karşılaşma, iki takım arasındaki en farklı sonuç olurken, en gollü karşılaşma olarak da tarihe geçti.

Sarı-lacivertli ekibin Konya deplasmanında en farklı kazandığı mücadeleler ise 18 Aralık 1988 ve 12 Eylül 1992 tarihlerinde oynandı. Fenerbahçe, bu mücadeleleri 5-1'lik skorlarla kazandı.

Konyaspor'un 27 Mayıs 2005 tarihinde sahasında 4-2 kazandığı mücadele ise yeşil-beyazlıların en farklı sonuçla galip geldiği karşılaşma oldu.