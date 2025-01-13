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        Haberler Gündem Güncel Kafede haraç operasyonu! Pati vurgunu iddiasında dernek başkanının eşini tehdit ettiler! | Son dakika haberleri

        Kafede haraç operasyonu! Pati vurgunu iddiasında dernek başkanının eşini tehdit ettiler!

        Başkentte 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında vurgun yapıldığı iddiasıyla dernek başkanı Buket Özgünlü tutuklanmıştı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, dernek başkanının eşini tehdit ederek haraç isteyen 2 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:58 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:05
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        Kafede 'haraç' operasyonu!
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        Ankara'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Buket Özgünlü'nün eşini tehdit ederek haraç isteyen 2 zanlı tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre, dernek başkanının eşi E.K'yi İstanbul'dan telefonla arayan şüpheliler, "Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon lira ceza kestik." diye tehdit ederek haraç istedi.

        DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

        Bunun üzerine polise başvuran E.K, güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Ankara'daki kafede şüpheliler T.G. ve T.M. ile buluştu. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
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