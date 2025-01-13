Kafede haraç operasyonu! Pati vurgunu iddiasında dernek başkanının eşini tehdit ettiler!

Ankara'da "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" adına toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Buket Özgünlü'nün eşini tehdit ederek haraç isteyen 2 zanlı tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, dernek başkanının eşi E.K'yi İstanbul'dan telefonla arayan şüpheliler, "Dernekten para götürmüşsünüz, size 20 milyon lira ceza kestik." diye tehdit ederek haraç istedi.

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DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bunun üzerine polise başvuran E.K, güvenlik güçlerinin yönlendirmesiyle Ankara'daki kafede şüpheliler T.G. ve T.M. ile buluştu. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı! Haberi Görüntüle