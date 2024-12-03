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        Haberler Gündem 3. Sayfa Buket Özgünlü 20 milyon TL'lik pati vurgunundan tutuklandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!

        Ankara'da, 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında sokak hayvanları için toplanan yardım paralarını amacı dışında kullanıp, 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile akrabalarının da bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan 'Almina Pet' isimli şirketten aldığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan 'Scooterist Motorlu Taşıtlar' ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan 'Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:31
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        20 milyon TL'lik 'pati' vurgununda başkan tutuklandı!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

        20 MİLYON TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

        DHA'daki habere göre toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna göre yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

        Şüphelilerden 8'i, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde de arama yapılıp, çeşitli belgelere el konuldu. Emniyetteki sorgulama aşamasında diğer 9 şüpheli de ifadeye çağrılıp, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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        TOPLANAN PARA AMACI DIŞINDA KULLANILDI

        Aralarında dernek başkanı Buket Özgünlü ile eniştesi ve ablasının da olduğu 8 şüpheli ise dün sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, derneğe ait barınaktaki hayvanların mama ve diğer ihtiyaçları için topladıkları paraları kurdukları şirketler üzerinden amacı dışında kullanıp, haksız kazanç sağladıkları belirtildi.

        TUTUKLANIP, İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, haziran ayında Şanlıurfa Siverek'te barınaktan sahiplendiği ve hasta olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getirmesinin ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanmıştı. Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Sahipli hayvana işkence' suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan ve yargılaması süren Buket Özgünlü, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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        MAMALAR ESKİ EŞİN ŞİRKETİNDEN ALINMIŞ

        Ankara'da 2019 yılında kurulan Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, köpeklerin mama ve diğer ihtiyaçlarını Buket Özgünlü'nün eski eşi olan ve hakkında gözaltı kararı bulunan firari Tuna Boyacı adına kurulan 'Almina Pet' isimli şirketten aldığı ortaya çıktı.

        ANAOKULUNA SERMAYE SAĞLAMIŞ

        İncelemede, 2021 ve 2023 yılları arasında toplanan bağışlarla bu şirketten mama alındığı anlaşıldı. Buket Özgünlü'nün kardeşi Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç adına kurulan 'Scooterist Motorlu Taşıtlar' ile Tuğçe Soysal ve Demet Kılıç adına kurulan 'Pırlantalı Çocuklar Anaokulu'nun sermayelerinin dernekten sağlandığı da Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı.

        SAHTE FATURA KESİLEREK DERNEK ZARARA UĞRATILMIŞ

        Öte yandan Ertan Işık'ın sahibi olduğu 'Papağan Evi' dükkanı üzerinden kesilen sahte faturalar ile derneğe mama satışı yapılmış gibi gösterildiği ve derneğin bu şekilde zarara uğratıldığı Sayıştay bilirkişi raporunda yer aldı. Derneğe ait barınakta çalışan yabancı uyruklu 9 kişiye ise sigorta yapılmadığı tespit edildi.

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        7 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

        Hesaplarda yapılan incelemede, Buket Özgünlü ve Demet Kılıç ile yakın akrabaları üzerine çok sayıda araç alım ve satımı yapıldığı ortaya çıktı. İncelenen hesaplarda, çekilen nakit paraların karşılıklarının gösterilmediği öğrenilirken, şüphelilerin derneği 20 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi. 8 şüpheliden 7'si, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖZGÜNLÜ VE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Ankara'da savcılık sorguları tamamlanarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, kardeşi Demet Kılıç ve 'Papağan Evi' isimli dükkanın sahibi Ertan Işık, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
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        #Buket Özgünlü
        #Son dakika haberler
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