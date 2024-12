MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır. Türkiye ekonomisi 4 yıl kesintisiz 17 çeyrektir büyüme potansiyeli göstermiştir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

SAHTE DOLAR İDDİASI: KÜLLİYEN YALAN VE SAPTIRMADIR

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiası bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştır. Sahteciliğe karşı mücadele amansızca sürdürülmelidir.

REKLAM

"VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLMALIDIR"

Telaşa gerek yok, vatandaşlarımız sakin olmalıdır. MHP meseleyi her zaviye ile incelemektedir. Oynanan oyunun farkındadır. Her şeyden önce Türkiye diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandır. Ocu bucu şucu yok her birlikte kardeşiz diyorsak o halde vakit tamamdır söz konusu vatandır. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ülkemize milletimize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum.