MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

REKLAM advertisement1

"Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceğiz. Bütçe görüşmelerinde MHP, sorumlu yapıcı, müspet ve destekleyici pozisyonu koruyacaktır. Türkiye ekonomisi 4 yıl kesintisiz 17 çeyrektir büyüme potansiyeli göstermiştir. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır.

SAHTE DOLAR İDDİASI: KÜLLİYEN YALAN VE SAPTIRMADIR Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiası bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştır. Sahteciliğe karşı mücadele amansızca sürdürülmelidir. REKLAM "VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLMALIDIR" Telaşa gerek yok, vatandaşlarımız sakin olmalıdır. MHP meseleyi her zaviye ile incelemektedir. Oynanan oyunun farkındadır. Her şeyden önce Türkiye diyorsak vakit tamamdır söz konusu vatandır. Ocu bucu şucu yok her birlikte kardeşiz diyorsak o halde vakit tamamdır söz konusu vatandır. 2025 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifinin ülkemize milletimize ve devletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyor, bütçeyi sonuna kadar destekleyeceğimizi buradan ifade ediyorum.

"YÜREĞİMİZ CUMHUR İTTİFAKI'NIN BAŞARISINA ADANMIŞTIR" Devletin adı ve unvanı değişse de Türk milletinin asırlarca takip ettiği siyaset şekli değişmemiştir. Devlet aklı dediğimiz de budur. Hezimet gerilemek değil vazgeçmektir. Yüzümüzü güneşe dönersek bütün gölgelerin arkamızda kaldığını görürüz. Yüreğimiz Cumhur İttifakı'nın başarısına adanmıştır. "EVİN İÇİNİ GÜVENCEYE ALMAZSAK SIZMA OLUR" İç ve dış gelişmeler karşısında sivrilen ve serpilen kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. Evin içini güvenceye kavuşturmazsak sızma olur. Yapılan uyarıların ne kadar isabetli olduğu görüldü. Bana dokunmuyor ise yılan bin yıl yaşasın diyemeyiz. Konu Türkiye ise devletin bölünmez bütünlüğü ise vakit tamamdır. Söz konusu vatandır.

"SURİYE'DE CEPHE ÜSTÜNE CEPHE AÇILIYOR" Bölgemizde taşlar yerinden oynuyor. Yerinden oynayan taşlar hala oturmadı. Suriye'de cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik iklim giderek sertleşiyor. Suriye'deki gelişmeleri sabırla takip etmeliyiz. Milli güvenliğimiz tahriklerle farklı boyut kazanıyor. Suriye meselesinde Ankara vizyonuna bağlı kalmalıyız. "ESAD, UZATILAN ELİ TUTMADI" Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmayıp kulağını kapadı. Türk askerinin terörle mücadelesini hazmedemedi. Suriye tartışmalı devlet konumundadır. Bize göre vakit hala geç değildir. Diyalog kurması kendi hayrınadır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalıdır. Türkiye'nin hiçbir toprakta gözü yoktur. YPG yok edilene kadar da sahayı boşaltamayız. Bu Anadolu coğrafyasını ateşe atmakla eşdeğerdir.

"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMADIDIR" Türkiye - Suriye diplomasisi canlanmalıdır. Biz Suriye'nin sarsılan toplum ve devlet yapısına umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalıdır. Mezhep taassubunu terk etmelidir. Düşmanı dost sayan dostu da düşman gören ilkel ve ilkesiz siyasi dürtüler ile arasına çizgi çekmelidir. "DEM YA TÜRKİYE PARTİSİ OLACAK YA DA DERDEST" Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler bizim canımız, PKK ve PYD can düşmanımızdır. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da derdest.

"TEL RIFAT TEMİZLENDİ, SIRADA MÜNBİÇ VAR" Tel Rıfat temizlendi, sırada Münbiç vardır. Halep'ten İdlib'e kadar Türkiye'ye yansımalarını enine boyuna düşünmek zorundayız. Halep iliklerine kadar Türk ve Müslüman'dır. İstanbul Kapalıçarşı neyse Halep Kapalıçarşı odur. "CHP ESKİ HASTALIĞINA YENİK DÜŞTÜ" CHP genetik mirasına sarılarak eski hastalığının pençesine yeniden yenik düşmüştür. Seçim çağrısı yapsalar da gözleri kaşları başka oynuyor. Özgür Bey yolun yol değildir. Ağızının ayarı hepten bozuk sözün söz değildir. Cumhur İttifakı, milleti ile yekvücut olduğu sürece darbe sevdalısı CHP'nin göreceği rüya sadece kabustur."