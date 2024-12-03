ABD'nin 47 Başkanı seçilen Donald Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
Fransa'nın dünyaca ünlü tarihi Notre Dame Katedrali, 5 yıllık onarım ve restorasyonun ardından kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. 2019'daki yangının ardından, alanında uzman çok sayıda zanaatkar ve mimarın katkılarıyla onarım çalışmaları tamamlanan Katedral, 7 Aralık'ta yapılacak resmi törenle yeniden açılacak. ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump açılış törenine katılacak
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'ndeki 15 Nisan 2019'da meydana gelen yangının ardından başlayan yenileme çalışmaları tamamlandı.
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861 yıllık ünlü Notre Dame Katedrali, 7 Aralık'ta kapılarını yeniden açacak.
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TRUMP AÇILIŞA KATILACAK
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump da 5 Kasım'da başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ilk yurtdışı seyahati için Fransa'ya gidecek.
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Trump, beş yıl önce çıkan yangında yıkılan Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılacak.
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Donald Trump ziyaret ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Muhteşem ve tarihi Notre Dame Katedrali'nin yeniden açılışına katılmaktan onur duyacağımı söylemek istiyorum. Başkan Emmanuel Macron, Notre Dame'ın eski ihtişamına ve hatta daha fazlasına kavuşmasını sağlamak için harika bir iş çıkardı. Herkes için çok özel bir gün olacak" dedi.
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833 MİLYON EURO TOPLANMIŞTI
Paris'in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da başlayan ve ertesi gün söndürülen yangında Katedral'in çatısının tamamı çökmüş ve çan kulesi yıkılmıştı.
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Yangında yaralanan olmamış, Katedral'de bulunan Katolik kutsal emanetleri ve paha biçilmez sanat eserleri kurtarılarak güvenli bir yere götürülmüştü. Katedral'in restorasyonu için ulusal ve uluslararası kaynaklar sayesinde 833 milyon euro toplanmıştı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.