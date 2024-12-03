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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Brad Friedel HT Spor'a açıkladı: Transferde son sözü Gio söyledi - Beşiktaş Haberleri

        Brad Friedel HT Spor'a açıkladı: Transferde son sözü Gio söyledi

        Beşiktaş'taki 'yönetim danışmanlığı' görevine son verilen Brad Friedel, ayrılığın detaylarını HT Spor'a anlattı. Samet Aybaba'nın 'komisyon' iddialarını yalanlayan ABD'li futbol adamı, transferde son sözü Giovanni van Bronckhorst'un söylediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:29
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        "Transferde son sözü Gio söyledi"
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        Beşiktaş'ta olay isim Brad Friedel, görevine son verilmesinin ardında yatan detayları HT Spor'a anlattı. ABD'li futbol adamı, Samet Aybaba'nın kendisi hakkında sarf ettiği, "Transferlerden komisyon alıyordu" iddialarını yalanladı. Friedel ayrıca, tüm transferlerin transfer komitesi tarafından yapıldığını ve son sözü de Giovanni van Bronckhorst'un söylediğini açıkladı.

        İşte Brad Friedel'ın ses getiren açıklamaları:

        "MUÇİ, MUSRATI VE JOAO MARIO TRANSFERLERİNDE HİÇBİR BAĞLANTIM OLMADI"

        "Beşiktaş’ın denetçileriyle görüştüm. Umarım tüm doğrular denetim tarafından ortaya çıkarılacak ve herkesle paylaşılacaktır. Akıl almaz suçlamalara maruz kaldığım için kendimi borçlu gördüğüm Beşiktaş taraftarına tüm gerçekleri açıklamak isterim. Hiçbir transferden komisyon gibi bir ücret almadım. Bütün transferler transfer komitesi tarafından yapıldı ve Gio son sözü söyledi. Muçi, Musrati ve Joao Mario transferlerinde hiçbir bağlantım olmadı."

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        "SEMİH İÇİN HİÇBİR TEKLİF GELMEDİ"

        "Semih için kulübe hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir maç günü taktiğiyle bağlantım olmadı. Sanırım medya beni yabancı olduğum ve kimseye para vermediğim için suçlamak istedi."

        "EN AZ ÜÇ TRANSFER DÖNEMİNE İHTİYACIMIZ VARDI"

        "Hasan başkan ile sportif direktörlük görevinde anlaştım. Uçağa binmeden önceki gün ünvanımı yönetim kurulu danışmanı olarak değiştirip değiştiremeyeceğimizi sordu. Görevimin aynı olup olmayacağını sordum ve bunu onayladı. Samet Bey’i tanımıyor ve hangi işlerden sorumlu olacağını, bu kapsamda işlerimizin çakıştığını bilmiyordum. Samet Bey’in kulüp efsanesi olduğunu anlıyorum. Fakat, Beşiktaş’ın Avrupa’da başarılı olması için yeni bir kafa yapısına ihtiyacı olduğu ortadadır. Bu hedefe ulaşmak ve başarılı olmak için kadronun içinde bulunduğu durumdan ötürü en az üç transfer dönemine ihtiyacımız vardı."

        "AĞZI OLAN KONUŞUYOR DEYİMİNİ BURADA ANLADIM!"

        "Benim futbolu bilmediğimi iddia edenler sanırım Premier League’de yaklaşık 500 maça, milli takımla 82 maça çıktığımı, son on senedir farklı pozisyonlarda futbol yöneticiliğinde çalıştığımı bilmiyor. Osmanlı tarihi mezunuyum, “ağzı olan konuşuyor” deyimini burada anladım. Ben, ismimi yasa dışı komisyonlar veya saçma sapan rüşvetlerle lekeleyecek onursuz biri değilim. Beşiktaş’ta devamlı bir kriz çıkıyor ve eski isimler kahraman olarak görev istiyor. Beşiktaş taraftarının bir olup Hüseyin Bey’i, yönetimini ve futbolcularını desteklemesi gerekiyor. Kaos ortamında hiçbir başarı gelmez.

        Tüm Beşiktaşlılara en içten dileklerimi ve saygılarımı sunarım."

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