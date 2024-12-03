Kasım ayı enflasyonu belli oldu

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42.91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47.09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60.45 olarak gerçekleşti.

Kasımda çekirdek enflasyon yüzde yıllık yüzde 47.13, aylık olarak ise yüzde 1.53 oldu. Aylık çekirdek enflasyonda Eylül 2021'den bu yana en düşük seviye görüldü.

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Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26.24 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, yıllık artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92.49 ile eğitim olarak hesaplandı. TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Kasım 2024: REKLAM AYLIK ARTIŞTA GIDA ZİRVEDE Kasımda bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0.25 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunda kasım ayında yapılan indirim kampanyaları etkili oldu.

Buna karşılık, bir önceki aya göre artış yüzde 5.10 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşandı. TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Kasım 2024: SEBZE FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ Kasım ayında fiyatı en çok artan temel başlık ise yüzde 29.55 ile taze sebzeler oldu. Bunu yüzde 23.19 ile 'evcil hayvanlar ile ilgili ürünler' ve yüzde 14.10'luk yükseliş ise yumurta takip etti.

Temel başlıklar Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) Taze sebzeler (patates hariç) 29,55 125,78 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler 23,19 41,28 Yumurta 14,10 37,96 İlaçlar 10,69 60,85 Fırın, ocak ve fırınlı ocak 9,65 43,86 Sağlık sigortası 7,07 69,48 Paket turlar 6,85 34,27 Çikolata ve şekerlemeler 6,80 76,74 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 6,51 46,54 Kahvaltılık tahıl ürünleri 5,98 35,71 Buzdolabı, derin dondurucu 5,63 48,28 Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) 5,39 43,05 Ev ile ilgili temizlik malzemeleri (deterjan, yumuşatıcı vb.) 5,22 24,72 Kuzu eti 5,21 80,72 Reçel, marmelat, bal vb. ürünler 4,96 44,76 Margarin 4,72 31,70 Katı yakıtlar (odun, kömür) 4,63 24,65 Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 4,39 68,67 Gerçek kira 4,18 109,00 Televizyonlar 4,13 16,66 Taze meyveler 4,01 60,24 Un ve diğer tahıllar 3,73 35,73 Klima ve ısıtıcılar 3,72 37,53 Çamaşır ve bulaşık makineleri 3,71 35,47 Makarna çeşitleri 3,71 34,24 Elektrikli küçük ev aletleri 3,48 39,52 Tüpgaz (ev tüpü) 3,33 53,99 Tavuk eti 3,29 31,36 Diğer fırıncılık ürünleri (bisküvi, kek, kraker, yufka, baklava vb.) 3,22 60,08 Evle ilgili küçük bakım-tamir mal ve hizmetleri 3,22 43,37 Ev aletlerinin onarımı 3,13 65,19 Görsel ve işitsel cihazların bakım ve onarımı 2,93 54,24 Ulaştırma sigortası 2,89 57,95 Giyim eşyalarının temizlenmesi ve tadilatı 2,79 75,39 Kişisel hijyen ve bakım için kullanılan ürünler, kozmetikler 2,65 29,77 Cam, porselen, seramik vb. mutfak eşyaları 2,60 35,07 Ayakkabı bakım ve tamiri 2,35 66,04 Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 2,35 44,74 Kitaplar 2,28 53,54 Diğer sağlık ekipmanları (tansiyon aleti vb.) 2,25 39,31 TÜFE 2,24 47,09 Ev eşyalarının yıkanması ve temizlenmesi hizmetleri 2,23 68,58 Meyve ve sebze suları 2,20 38,27 Diğer sağlık ürünleri (hasta bezi vb.) 2,19 29,99 Ev içi hizmetler (gündelikçi ücreti) 2,18 86,97 Ev ile ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası vb.) 2,11 27,33 Gözlükler ve kontakt lensler 2,02 51,01 Çatal-bıçak takımı 2,00 27,53 Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran vb.) 1,98 38,29 Eğlence ve spor hizmetleri 1,94 58,81 Dondurma 1,93 50,50 Kadınlar için kuaförlük hizmetleri 1,89 67,33 Telefon (mobil ve sabit hat) ve internet ücretleri 1,89 46,42 Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler 1,88 25,13 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları 1,88 15,01 Fotoğrafçılık hizmetleri 1,79 83,72 Kuru meyve ve sert kabuklu yemişler 1,79 30,59 Sıvı yağlar (zeytinyağı, ayçiçek yağı) 1,68 44,49 Motosikletler 1,66 13,78 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb. dahil) 1,54 29,90 Süt 1,52 19,10 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde içilen içecekler 1,51 62,41 Havayolu ile yolcu taşımacılığı 1,51 42,74 Tıbbi tahlil, analiz ve röntgen çekim hizmetleri 1,46 64,92 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 1,40 35,75 Bilgisayar ve ekipmanları 1,39 20,92 Kadın giyim 1,34 32,23 Taze balık 1,26 66,18 Kişisel ulaştırma araçlarının yedek parça ve aksesuarları 1,25 51,21 Yemek odası ve oturma odası mobilyaları 1,24 40,10 Erkekler için kuaförlük hizmetleri 1,21 73,80 Lokanta, pastane, kafe vb. yerlerde yenen yemekler 1,14 60,73 Konut sigortası 1,11 152,50 Şeker 1,01 18,56 Başka yerde sınıflandırılamayan diğer gıda ürünleri (tuz, sirke, ketçap, mayonez vb.) 0,81 39,29 Hastane hizmetleri 0,79 62,98 Diş hekimliği hizmetleri 0,78 63,48 Yatak odası mobilyaları 0,77 41,98 Diğer satın alınan ulaştırma hizmetleri (nakliye, kargo vb.) 0,76 59,89 Su (şebeke suyu) 0,76 39,93 Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) 0,74 26,94 Halı 0,73 38,76 Elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri (tencere, tava, çaydanlık vb.) 0,71 34,54 Pirinç 0,70 35,38 Ev tekstili 0,69 33,07 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 0,63 124,65 Çocuk bakım hizmetleri (kreşler) 0,56 85,25 Diğer eğlence ve kültür hizmetleri (sinema, tiyatro vb.) 0,48 66,62 Kahve 0,47 50,60 Ekmek 0,44 38,50 Kuru baklagiller 0,35 32,16 Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı 0,32 51,86 Evcil hayvanlarla ilgili veterinerlik ve diğer hizmetler 0,30 64,94 Kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı 0,29 49,53 Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.) 0,29 46,56 Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) 0,24 22,17 Benzinli otomobiller (sıfır km) 0,24 16,76 Dizel otomobiller (sıfır km) 0,24 11,99 Ayakta tedavi hizmetleri (muayene ücreti, muayene katkı payı vb.) 0,22 7,22 Erkek giyim 0,21 35,06 Tereyağı 0,21 26,76 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 0,17 55,29 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler (noterlik, avukatlık hizmetleri vb.) 0,14 58,46 Müzik enstrümanları 0,12 29,64 Yaygın eğitim hizmetleri (dershane ve kurslar) 0,11 61,92 Diğer giyim eşyaları ve aksesuarları (kravat, kemer, eşarp vb.) 0,09 35,88 Çay ve bitki çayları 0,02 44,88 Üniversite eğitimi 0,00 108,03 Posta hizmetleri 0,00 95,53 Orta öğretim 0,00 89,01 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim 0,00 87,61 Gazete ve dergiler 0,00 83,02 Başka yerde sınıflandırılmayan diğer mali hizmetler (para havale ücreti vb.) 0,00 65,10 Şans oyunları 0,00 64,68 Elektrik 0,00 38,00 Sigaralar 0,00 37,90 Demiryolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı 0,00 25,10 Diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) -0,01 52,62 Dana eti -0,04 44,74 Patates -0,13 -20,11 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -0,16 37,13 Alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.) -0,23 55,85 Peynir -0,34 21,25 Mücevheratlar, saat ve kol saatleri -0,45 40,52 Diğer büyük ev aletleri (elektrikli süpürge vb.) -0,46 43,08 Su ve maden suyu -0,57 48,45 Kırtasiye malzemeleri -0,62 47,52 Bira -0,76 61,79 Şarap -0,79 47,84 Kadın ayakkabısı -0,95 29,02 Bisikletler -1,03 30,87 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel aksesuarlar -1,09 26,02 Mutfak mobilyaları -1,11 41,27 Kişisel ulaştırma araçları ile ilgili diğer hizmetler (köprü ve otoban geçiş ücretleri dahil) -1,17 54,86 Spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri -1,39 19,31 Deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı -1,88 52,37 Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler -2,06 39,06 Çocuk giyim -2,07 29,87 Toz kakao -2,67 77,94 Erkek ayakkabısı -3,29 20,17 Çocuk ve bebek ayakkabısı -3,33 29,27 Bebek giyim -4,69 -10,27 Otel, pansyion vb. yerlerde konaklama hizmetleri -4,84 39,43 Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar -5,17 15,05