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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!- Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın planı gerçekçi bulunmadı, istifaya zorlandı... - Teknoloji Haberleri

        Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın planı gerçekçi bulunmadı, istifaya zorlandı...

        Bir süredir finansal zorluklarla karşı karşıya olan çip devi Intel'in CEO'su Gelsinger, yönetim kurulunun geri dönüş planına olan güvenini kaybetmesinin ardından istifa etmek zorunda kaldı. İşte bir süredir zor durumda olan Intel'in CEO'sunun finansal zorlukları aşma çabaları ve istifaya giden süreci...

        Giriş: 03.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:18
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        Çip devinin CEO'su istifaya zorlandı!
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        Intel, yapay zeka çağında Nvidia gibi rakiplerine karşı geride kalmamak için mücadele ediyor ancak Nvidia’nın piyasa değeri son dönem yapay zeka patlaması ile 3 trilyon dolara ulaşırken, Intel’in değeri 100 milyar doların altına düştü. Bu durum, Intel’in sermaye harcamalarını 2025 yılında yüzde 17 oranında azaltarak 21,5 milyar dolara düşürme planlarını da beraberinde getirdi.

        Şirketin CEO'su Pat Gelsinger ve kilit yöneticilerin, bir zamanlar baskın olan çip üreticisinin servetini canlandırmaya çalışırken, gereksiz harcamaları kesmek ve sermaye harcamalarını yenilemek için bir sunum gerçekleştirmişti. Ancak Intel yönetim kurulunun bu geri dönüş planına yeteri kadar ikna olmaması Gelsinger'ın istifa etmek zorunda kalışı ile sonlandı.

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        İKİ GEÇİCİ YÖNETİCİ DEVREDE

        Intel CEO'su Pat Gelsinger, şirketin liderliğini üstlenmesinden dört yıl geçmeden görevinden ayrıldı. 1 Aralık 2024'te istifa eden Gelsinger, yerine iki geçici yönetici bırakarak kontrolü devretti.

        Gelsinger'in istifası, geçen hafta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından geldi. Toplantıda, yönetim kurulu, Gelsinger'in Intel'i dönüştürmeye yönelik maliyetli ve iddialı planlarının yeterince hızlı ilerlemediği kanısına vardı. Reuters'ın bildirdiğine göre, yönetim kurulunun Gelsinger'e ya emekli olma ya da görevden alınma seçeneği sunduğunu, Gelsinger'in ise istifa etmeyi tercih ettiğini belirtti.

        Geçici olarak Intel CFO'su David Zinsner ve Intel Ürünleri CEO'su Michelle Johnston Holthaus görevlendirildi. Yönetim kurulu, Gelsinger'in yerine kalıcı bir CEO bulmak için arama komitesi oluşturdu.

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        30 KAT DAHA KÜÇÜK KALDI

        2021'de Gelsinger, beraberinde getirdiği zorluklarla dolu bir şirketi devraldı. Geçtiğimiz süreçte büyük müşteriler arasında üretim ve yapay zeka yetenekleri için büyük hedefler belirleyen Intel, nihayetinde gözetimi altındaki sözleşmeleri kaybetti veya iptal etti ve vaat edilen malları teslim edemedi. Intel'in kendi tahminlerini aşan olası yapay zeka çip anlaşmaları hakkında iyimser iddialarda bulundu ve şirketin yaklaşık bir ay önce yakın tarihli bir gelir tahminini rafa kaldırmasına yol açtı.

        Gelsinger'ın ayrılışı, şirketin en hızlı ve en küçük bilgisayar çiplerini üretme konusundaki liderliğini geri kazanmak için dört yıllık yol haritasının tamamlanmasından önce geldi ve bu Nvidia gibi Intel rakipleri için çipler üreten Taiwan Semiconductor Manufacturing Co'ya kaptırdığı bir taç olarak dikkat çekti.

        1968'de kurulan ve onlarca yıldır Silikon Vadisi'nin çiplerdeki küresel hakimiyetinin temelini oluşturan Intel, Pat Gelsinger yönetiminde yapay zeka çiplerinde en büyük rakibi olan ve lider konumda bulunan Nvidia'dan 30 kat daha küçük bir piyasa değerine geriledi.

        DOW JONES'TAKİ GELECEĞİ TEHLİKEYE GİRMİŞTİ

        ABD'li mikroçip üreticisi devlerinden Intel, hisse fiyatlarındaki yüzde 60'lık düşüşle Dow Jones Endüstriyel Ortalama'daki yerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yapay zeka patlamasını kaçıran ve büyük kayıplar yaşayan şirket, itibarını yeniden kazanmak için mücadele ediyor. En büyük rakiplerinden, yapay zeka patlamasında treni kaçırmayarak büyük değer kazanan çip üreticisi Nvidia'nın ise Intel'in yerini alabileceği belirtilmişti.

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