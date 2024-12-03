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        Haberler Gündem 3. Sayfa D-100 durdu! Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!

        İstanbul Şirinevler'de, D-100 kara yolunda torpil patlatan ve kendisine müdahale etmek isteyen polislere bıçak çeken kişi vurularak yakalandı. Zanlı tedavi altına alınırken, olay anı kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:45
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        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
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        İstanbul Bahçelievler'de, D-100 kara yolu Şirinevler mevkii Edirne istikametinde bariyerin yanına oturan bir kişi torpil patlatmaya başladı.

        EKİPLER YOLU TRAFİĞE KAPATTI

        AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

        POLİSE BIÇAK ÇEKTİ VURULARAK DURDURULDU

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        Torpil patlatan kişi, kendisine müdahale etmek ve kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere, bıçak çekti. Polislerce bacağından vurulan ve yaralı olarak yakalanan saldırgan, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        YOL TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

        Bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, polisin olay yeri incelemesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

        OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

        Öte yandan, saldırganın kara yolunda torpil patlattığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamasıyla kaydedildi.

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        #istanbul
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