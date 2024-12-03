Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!

Çalkantılı bir dönemden geçen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hasan Arat'ın istifası sonrası mayıs ayına kadar Hüseyin Yücel başkanlığında göreve devam edeceğini açıklayan yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda olağanüstü seçim kararı aldı.

Alınan flaş karar sonrası siyah-beyazlı kulübün 1 ay içinde yeni başkanını seçmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın mevcut başkanı Hüseyin Yücel, yönetim kurulu toplantısının ardından saat 17.30'da açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ'TA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR

* Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

* 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı.

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* Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı.

* Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

* Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti.

* Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı.

* Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

* Futbol A.Ş.'nin başına Hüseyin Yücel getirildi. Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'ın da Futbol A.Ş'deki görevlerine devam edeceği açıklandı.

* Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti.

* Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından da istifa etti.

* Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve Mayıs 2025'teki olağan seçimli genel kurula kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.

* Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun ilk icraatı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırmak oldu. Hollandalı teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.

* Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı, ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

* Daha önce mayıs ayındaki olağan genel kurula kadar görevde kalacaklarını açıklayan siyah-beyazlı yönetim, flaş bir karara imza atarak olağanüstü seçim kararı aldı.