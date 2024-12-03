Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
İstanbul Fatih'te feci bir saldırı meydana geldi. İlçede Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, yemek yediği restoranın çalışanı tarafından bıçaklandı. Yüzünden ve başından yaralanan Omar, tedavi altına alınırken saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
Fatih'te yemek yediği restorandan hesabı ödemeden çıktığı öne sürülen Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar'ı iş yeri çalışanı bıçakladı.
DHA'nın haberine göre Sabah Omar, başından ve yüzünden yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid'in sekreteri Chalak Sabah Omar, yemek yediği restoranda 2 saat kaldı.
RESTORAN ÇALIŞANI TAKİP ETTİ
Yemek yiyen ve alkol alan Omar, hesabı ödemeden iş yerinden ayrılmak isteyince çalışanlarla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine restorandan uzaklaştırılan Sabah Omar'ı iş yeri sahibinin kardeşi bir süre takip etti.
YÜRÜRKEN BIÇAKLADI
Aynı zamanda restoran çalışanı olan Fikret Demir, Chalak Sabah Omar'a Hamidiye Caddesi'nde yürürken bıçakla saldırdı. Omar ve Demir arasında çıkan arbedeyi elinde şemsiye olan başka biri ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Omar saldırgandan şikayetçi oldu.
YÜZÜNDEN VE BAŞINDAN YARALANDI
Yüzünden ve kafasından yaralanan Chalak Sabah Omar, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra taburcu edildi. Omar'ın şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırgan Fikret Demir'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demir'e 'ev hapsi' cezası verildi.