Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı: Bu utançla yüzünüze bakamam! | Son dakika haberleri

        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı

        Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen ve dün aracında ölü bulunan kapatılan özel bir hastanenin idari amiri Satılmış Çim ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda Çim'in eşine attığı son mesaj ortaya çıktı. Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükçekmece'de otomobilin içinde ölü bulunan ve 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede çalıştığı öğrenilen Satılmış Çim'in eşine attığı son mesaj ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Çim'in mesajında "Ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak" yazdığı belirtildi.

        İKİ GÜNDEN BU YANA ARANIYORDU

        İkitelli'de 1 Kasım öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        REKLAM

        Sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti.

        Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

        "BU UTANÇLA AİLEMİN YÜZÜNE BAKAMAM"

        Satılmış Çim'in eşi Merve Çim'in kayıp olarak arandığı sırada verdiği ifade ortaya çıktı. Çim ifadesinde "Eşim Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj gönderdi. Mesajında bahis oyunu oynadığını, 120 bin lira kaybettiğini söyledi. Ben de eşime bankadaki ortak paramızın ve eşimin üstüne kayıtlı ortak mülkiyetimiz olan evin durup durmadığını sordum. Onlara dokunmadığını söyledi ve daha sonra 'ben bu utançla çocuklarımın, ailemin, senin yüzüne bakamam, hakkını helal et ve çocuklarıma iyi bak' şeklinde mesaj gönderdi. Daha sonra mesajlarıma cevap vermedi ve eşime ulaşamadım" ifadelerini kullandı.

        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        Haberi Görüntüle
        İdari amirinin ölümündeki şüphe!
        İdari amirinin ölümündeki şüphe!
        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Satılmış Çim
        #yenidoğan çetesi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        Habertürk Anasayfa