Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!
İstanbul'da, 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen, kapatılan özel bir hastanede idari amir olarak çalışmış olan ve aracında ölü bulunan Satılmış Çim'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede Çim'in koluna ilaç enjekte ettiği tespit edildi. Koluna zehir ya da öldürücü ilaç enjekte ettiği belirtilen Çim'in bu yöntemle intihar ettiği üzerinde duruluyor. Adlı Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucu Çim'in neden öldüğü kesinlik kazanacak.
İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.
KAPATILAN HASTANEDE İDARİ AMİRİ ÇIKTI
Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.
KOLUNA İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ
Olay yerinde yapılan incelemelerde, Çim’in koluna ilaç enjekte ettiği görüldü. Polis, Çim’in zehir ya da ölümüne neden olabilecek bir ilacın koluna enjekte ettiğini ve bu yöntemle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.
OTOPSİ SONUCU BEKLİYOR
Yapılan soruşturmada, hastanenin kapatılmasından sonra zor günler yaşadığı iddia edilen Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonucunda Çim’in neden öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.