Kapatılan hastanenin idari amiri ölü bulundu!

İstanbul İkitelli'de, dün öğlen saatlerinde bir kişinin otomobilinin içinde hareketsiz durduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sağlık ekipleri yaptığı incelemede araç içerisindeki kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise ölen kişinin iki gündür kayıp olarak aranan Satılmış Çim olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada Satılmış Çim'in 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında kapatılan özel bir hastanede idari amir olduğu öğrenildi.

KOLUNA İLAÇ ENJEKTE ETMİŞ

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Çim’in koluna ilaç enjekte ettiği görüldü. Polis, Çim’in zehir ya da ölümüne neden olabilecek bir ilacın koluna enjekte ettiğini ve bu yöntemle intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

OTOPSİ SONUCU BEKLİYOR

Yapılan soruşturmada, hastanenin kapatılmasından sonra zor günler yaşadığı iddia edilen Çim'in cansız bedeni Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılacak otopsi sonucunda Çim’in neden öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.