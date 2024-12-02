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        Dünya Bankası son verileri açıkladı: Eşitsizlikte bölgesel lideriz

        Dünya Bankası'nın ülke içi eşitsizlikle ilgili göstergesi Yoksulluk ve Eşitsizlik Platformu'nun verilerine göre yüksek eşitsizliğe en fazla sahip ülkeler Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika'da yer alıyor. Listede Avrupa ülkelerinde gelire dayalı eşitsizlik az olmasına karşın Türkiye bölgede 'eşitsizlik'in en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor

        Giriş: 02.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:20
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        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
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        Bir ülkedeki farklı gruplar arasında gelir, tüketim, servet veya fırsatların eşitsiz dağılımı olan eşitsizlik, uzun zamandır sürdürülebilir kalkınmanın önündeki bir engel olarak kabul ediliyor. Buna göre yüksek düzeyde eşitsizlik; yoksulluğun azaltılmasını ve ekonomik büyümeyi engelleyebilmekle birlikte, eğitim fırsatlarına erişimini sınırlayıp, bir ülke içindeki genel sosyal uyumu azaltabiliyor.

        Dünya Bankası da bu bağlamda yakın zamanda yeni bir temel göstergeyi tanıttı: Yüksek eşitsizlik oranına sahip ülke sayısı.

        Dünya Bankası'nın ülke içi eşitsizlikle ilgili bu yeni göstergesi, eşitsizliğin ölçüsü olarak gelir veya tüketim Gini Endeksi'ni kullanır ve Gini Endeksi 40'tan büyük olan ülkeleri son derece eşitsiz olarak sınıflandırıyor.

        Yoksulluk ve Eşitsizlik Platformu'ndan (PIP) alınan en son veriler kullanarak 52 ülke yüksek eşitsizlik seviyelerine sahip olarak tanımlandı. Haritaya göre yüksek eşitsizliğe sahip ülkeler Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika'da yoğunlaşıyor.

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        AVRUPA VE ÇEVRESİNDE EŞİTSİZLİĞİN EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE

        Haritanın diğer ucunda ise Gini Endeksi Nordik ve Doğu Avrupa ülkelerinde daha düşük olmasıyla dikkat çekiyor.

        Yalnızca Türkiye'de bölgenin geri kalanına kıyasla daha büyük bir eşitsizlik görülüyor. Buna göre Türkiye'de Gini Endeksi 44.4 ile yakın çevrede en yüksek orana sahip görünüyor.

        Dünya Bankası'na göre yüksek eşitsizlik; düşük ve orta gelirli ülkelerde ve kırılgan ve çatışmadan etkilenen ülkelerde daha yaygın. Yüksek eşitsizlik seviyelerine sahip yüksek gelirli ekonomiler Şili, Panama, ABD ve Uruguay olarak görünüyor. Buna karşılık, orta gelirli ülkelerin yaklaşık beşte ikisi ve düşük gelirli ülkelerin üçte biri yüksek eşitsizlik seviyeleri gösteriyor.

        Yoksulluk ve Eşitsizlik Platformu yani PIP'deki uyumlu hanehalkı anketi verilerinin analizinde iki önemli eğilim de ortaya çıktı. Bunlardan ilki eşitsiz ülke sayılarındaki azalma oldu. Buna göre son derece eşitsiz ülkelerin sayısı 2000'de 77'den 2022'de 52'ye düştü. İkincisi ise son verilere sahip ülke sayısının son on yılda belirgin şekilde azalması oldu.

        GINI ENDEKSİ NEDİR?

        Gini Endeksi veya Gini katsayısı İtalyan istatistikçi Corrado Gini tarafından 1912'de geliştirilen ve gelir dağılımının istatistiksel ölçümü olan endekstir. Çoğunlukla ekonomik eşitsizliği incelemek, gelir dağılımını ölçmek veya bir nüfus içinde refahın dağılımını belirlemek için kullanılmaktadır.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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