Adana'da kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki otomobille çarpıştı.

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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

THY PİLOTU OLAY YERİNDE CAN VERDİ Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in (40) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK İHA'daki habere göre kaptan pilot Eren'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren ve yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

AĞABEYİ GÖZYAŞINA BOĞULDU Bu sırada gözyaşlarına boğulan ağabey Seval Eren'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.