Eski hakemler Galatasaray-Eyüpspor maçını değerlendirdi: Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?

"GOL İPTAL EDİLMELİYDİ"

12. dakikada Eyüpspor'un golünden önce faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakemle ilgili dikkat çeken şey, 10. saniyede başladı. Faul standardı bir türlü tutmadı. Zaman zaman çok kolay faul çaldı. Teknik adamların eleştirilerine maruz kaldı, haklılık payı buluyorum. Bütün maç boyunca basit temaslara faul çalarsınız, o da olmadı. Bir ikili mücadele esnasında Sallai ve Dubois mücadele anında Eyüpspor kazandı, atak fazı değişmeden gol olup sonuçlandı. Metehan'ın Thiam'a arkadan kayarak yaptığı kontrolsüz faul de söz konusu. Başlangıçta hem sağ diziyle Dubois'in, Sallai topa hakimken sağ diziyle baldıra temas ve etkili bir itmeyle taç çizgisi dışına itti. Bence fauldü. Atak fazı içerisinde Metehan'ın Thiam'a faulü var. Metehan'ın kart görmesi gerekiyordu. Gol iptal edilmeliydi. Başta açık bir faul var. VAR müdahalesi olmalıydı. Sahada bunun atlanması... Çok açık faul. Tartışmasız bir faul. VAR müdahale etmeliydi, çünkü iki elle itme var. VAR bunu gösterebilirdi.

Bahattin Duran: Taç çizgisinin kenarında, Sallai'nin kontrolünde top, arkası dönük. Burada Eyüpsporlu oyuncunun topu alma ihtimali nasıl olabilir, ayağını önüne sokabilir, ancak o şekilde olabilir. Artık Galatasaraylı oyuncu topa hakim oldu, top kontrolünde, dizinizle kalçaya vurup elle iterseniz düşer. Mantık olarak zaten Galatasaraylı oyuncunun bu topu kaybetme şansı çok çok az. Kendisine yapılan bu hareketin karşılığı faul. Metehan'ın yaptığı da kontrolsüz hareket. Gol olduktan sonra Metehan'ın sarı kart görmesi gerekiyordu. Pozisyonun başlangıcı faul, sahada çözülmesi gereken bir pozisyondu. VAR da müdahale edebilirdi. Gol iptal edilmeliydi.

Deniz Çoban: Buradaki konu şu; arkadaşımız maça karar vermeyerek başladı, karar vermeyerek devam etti. 10. saniyeden sonra hiç karar vermedi. Sonra da çok kolay düdükler çalmaya başladı. VAR müdahalesi gerekir. Dubois, Sallai'yi taca attı. Arkadan şarj var. VAR sistemi olduğundan beri tartışmalar yanlış zeminde yürüyor. Sahada hakemsin, versen bitecek. Düt demiyorsuzun, devam. Açık bir sarı kartlık ihlal, ona da kart yok. Devamında gol geliyor.