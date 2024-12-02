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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Firari katil yakalandı! | Son dakika haberleri

        27 yaşındaydı... 16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Firari katil yakalandı!

        İstanbul Şişli'de, tacizci sanılarak kalabalık bir grup tarafından, 16 yıl önce dövülerek öldürülen motokurye, 27 yaşındaki Selahattin Cirit cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası kararı bulunan Bayram Y., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bayram Y. cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 09:29
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        16 yıl önce "tacizci" diye linçle can verdi! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da olay, 2008 yılında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. Motokurye olan Selahattin Cirit (27), motosikletiyle Okmeydanı'nda ilerlediği sırada sokakta bekleyen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

        TACİZCİYE BENZETİP LİNÇ ETTİLER

        Selahattin Cirit, 27 yaşındaydı.
        Selahattin Cirit, 27 yaşındaydı.

        DHA'daki habere göre bölgede küçük çocukları taciz ettiği öğrenilen bir kişiye benzetildiği için linç edilen Selahattin Cirit ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        13 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü hakkında mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' iddiasıyla dava açıldı.

        ESENYURT'TA YAKALANDI

        Bu davada hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen firari Bayram Y., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalanan Bayram Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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        #Selahattin Cirit
        #Son dakika haberler
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