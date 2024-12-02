İstanbul'da olay, 2008 yılında Şişli Okmeydanı’nda meydana geldi. Motokurye olan Selahattin Cirit (27), motosikletiyle Okmeydanı'nda ilerlediği sırada sokakta bekleyen kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

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TACİZCİYE BENZETİP LİNÇ ETTİLER Selahattin Cirit, 27 yaşındaydı. DHA'daki habere göre bölgede küçük çocukları taciz ettiği öğrenilen bir kişiye benzetildiği için linç edilen Selahattin Cirit ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA AÇILDI Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü hakkında mahkeme tarafından 'Kasten adam öldürme' iddiasıyla dava açıldı.

ESENYURT'TA YAKALANDI Bu davada hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilen ve cezası kesinleşen firari Bayram Y., Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalanan Bayram Y. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.