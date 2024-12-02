Yine kadın cinayeti! İşe giderken 5 kurşunla öldürüldü
Kadın cinayetleri kabusu devam ediyor. Bursa'da sabah erken saatlerde yaşanan vahşette 46 yaşındaki Selma Tercan, işe giderken kaldırımla silahlı saldırıya uğradı. Olayda katil zanlısı Yücel Kömlek, Tercan'ı 5 kurşunla öldürdü. Cani daha sonra aynı silahla intihar etti
Bursa'da kaldırımda bekleyen Selma Tercan'ı (46) tabancayla 8 el ateş ederek öldüren Yücel Kömlek (51), aynı silahla intihar etti.
DHA'nın haberine göre olay, saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Yücel Kömlek, cadde üzerindeki bir otobüs durağının yakınındaki kaldırımda bekleyen Selma Tercan'a doğru yaklaşarak, yanında bulunan tabancayla 8 el ateş etti.
AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Tercan, boyun, omuz ve bacak bölgesine isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti, şüpheli aynı tabancayla intihar etti.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Tercan ile Kömlek'in cenazeleri savcının incelemesinin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.