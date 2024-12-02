Rusya Devlet Başkanı Putin, Angela Merkel'den özür diledi

Almanya'nın 16 yıl liderliğini yapan ilk ve tek kadın Şansölyesi Angela Merkel'in anılarını kaleme aldığı "Freedom: Memoir 1954-2021" isimli kitabının yankıları sürüyor.

Merkel, bu kitapta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in köpeklerden korktuğunu bilmesine rağmen bir ziyarette yanında köpek bulundurduğunu bunun kabalık olduğunu dile getirmişti.

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Merkel'in kitabında bahsettiği 2007 yılındaki o ziyaretten bir kare.

Rus lider Putin Merkel'in bu açıklamasına yanıt verdi ve özür diledi. Merkel'in köpeklerden korktuğunu bilmediğini dile getiren Putin, "Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi. Putin, Merkel ile yeniden bir araya gelmesi durumunda "kesinlikle böyle bir şey yapmayacağını" söyledi. Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin... Haberi Görüntüle REKLAM Merkel, kitabında Putin'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Kötü muamele görmemek için her zaman tetikte olan ve köpeklerle güç oyunları yapmak ve başkalarını bekletmek de dahil olmak üzere her zaman bunu yapmaya hazır olan biri. Tüm bunları çocukça ve ayıp bulabilirsiniz. Başınızı sallayabilirsiniz. Ama bu Rusya'yı haritadan silmedi."

Putin'in yabancı misafirleri olduğunda Labrador cinsi bir köpeğini yanında bulundurduğunu belirten Merkel, "Ocak 2006'daki ilk ziyaretimden bu yana Putin, 1995'in başlarında Uckermark'ta bir köpek tarafından ısırıldığım için köpeklerden korktuğumu biliyordu. Danışmanım Christoph Heusgen bunu Rus meslektaşı Sergei Prichodko'ya bildirmiş ve Putin'den köpeğinin yanında olmamasını istemişti. 2006 yılında Moskova'da bu talebe saygı duydu ancak küçük bir kabalık yaparak bana pelüş bir oyuncak köpek hediye etti ve bunun ısırmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.