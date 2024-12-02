Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik: 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek

Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil edildi.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI DEĞİŞTİRİLDİ

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Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak. Bu durum, yemek ücretlerinin daha esnek bir biçimde belirlenmesine olanak tanıyor.

Yayımlanan kararda şöyle denildi: "Resmi Gazete'de yayımlanan Sasyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğininin 97'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı."

Eski maddede ise "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" ifadeleri yer alıyordu. 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.