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        Haberler Magazin Mehmet Suavi Saygan'a idari yaptırım cezası uygulandı - Magazin haberleri

        Mehmet Suavi Saygan'a idari yaptırım cezası uygulandı

        Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili 4 bin 724 TL idari yaptırım cezası uygulandığı bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 08:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 08:29
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        İdari yaptırım cezası uygulandı
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        Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'a ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan 'ağaç rölöve paftası'na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini belirledi.

        İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü.

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        Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı. Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların mahallinde tuğlayla inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.

        Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi. Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda toplam 8,303 metreküp doğa yok oldu.

        Ekiplerin, ormanlarda yetişen türdeki ağaçlar için kesilirken veya yerinden taşınırken ilgili firmanın ilgili kanun maddesi hükmüne aykırı hareket etmesinden dolayı 4 bin 724 TL tutarında idari yaptırım uygulanmasına karar verdiği öğrenildi.

        DOĞA SEVGİSİNİ VURGULAMIŞTI

        Daha önce çevre duyarlılığıyla bilinen isimlerden biri olarak sıkça gündeme gelen Suavi'nin çevreyle ilgili söylemleri ve uygulamaları arasındaki çelişkiyi tartışmaya açtı. Hatırlanacağı üzere şarkıcı, geçmişte birçok çevre projesine destek olmuş, konserlerinde doğa sevgisini vurgulamıştı.

        Olayın ardından Bodrum Orman İşletme Şefliği yetkilileri, bölgede denetimlerin sıklaştırıldığını ve doğal kaynakların korunması adına yasadışı faaliyetlere karşı mücadeleye devam edileceğini açıkladı.

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        #Mehmet Suavi Saygan
        #BODRUM
        #ağaç

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