Ebru Gündeş'in evliliğinde kriz var

Şubat 2024'te Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in evliliğinde kriz olduğu öğrenildi. Gündeş ile Özdemir, iddia edildiği gibi henüz boşanma kararı almadı.

Boşanma iddiaları şöyle;

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Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir, büyük bir kavgaya tutuştu. Bunun sonucunda Gündeş, eşyalarını toplayarak Dubai'den İstanbul'a geldi.

Ebru Gündeş, eşi Osman Murat Özdemir'in sosyal medya hesabını takip etmeyi bırakarak birlikte oldukları fotoğrafları sildi.

Ne var ki Ebru Gündeş; İstanbul'a gelmedi. Halen Dubai'deki evinde bulunuyor. Eşi Osman Murat Özdemir'in sosyal medya hesabını hiçbir zaman takibe almadı. Birlikte oldukları fotoğrafları sadece sosyal medya hesabının 'Hikâye' bölümünden paylaştı. REKLAM Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in evliliklerindeki krizi aşıp aşamayacakları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Aşamadıkları takdirde Gündeş, dördüncü evliliğini de sonlandırmış olacak.

Ebru Gündeş'in önceki evlilikleri; • Hamdi Vardar (1991 - 1993) • Ömer Durak (2002 - 2003) • Reza Zarrab (2010 - 2021)