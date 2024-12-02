Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun Gaziantep 11'i
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Galatasaray'ın Eyüpspor ile berabere kaldığı haftada kritik bir 3 puan sahaya çıkacak Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Sarı-Lacivertlilerin ligde 29 puanı bulunurken Gaziantep FK'nın ise 15 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i
- 1
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
- 2
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
- 3
Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.
-
- 4
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.
- 5
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
- 6
Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.
-
- 7
DJIKU SARI KART SINIRINDA
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.
- 8
İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:
- 9
Livakovic
-
- 10
Osayi-Samuel
- 11
Samet Akaydin
- 12
Djiku
-
- 13
Kostic
- 14
Amrabat
- 15
Fred
-
- 16
Szymanski
- 17
Tadic
- 18
Oğuz Aydın
-
- 19
En-Nesyri