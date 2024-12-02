Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi: Yaşanan son gelişmeler neler?
Ortadoğu'da gözler 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği bölgede Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, burada birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Esad yönetimine ait savaş uçakları dün İdlib'i hedef aldı, saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti. Suriye Milli Ordusu'nun PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.
Suriye'de dört yıl aradan sonra tansiyon yükseldi, son beş gündür Beşar Esad karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib'in ardından Hama'nın merkezine doğru ilerliyor.
Suriye'de geçtiğimiz gün Halep kent merkezine giren Esad karşıtı silahlı gruplar, birçok mahalleyi kontrolüne aldı.
İDLİB'E HAVA SALDIRISINDA 16 KİŞİ ÖLDÜ
Beşar Esad yönetiminin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezine dün düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya çıktı.
Esad yönetimine ait savaş uçakları, dün İdlib kent merkezindeki Kuzey, Hamarat ve Kusur mahallelerine saldırılar düzenledi.
Sivil Savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 16'ya yükseldi, 21'i çocuk 19'u kadın 59 sivil yaralandı.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
SMO'NUN TEL RIFAT'TAKİ İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR
Suriye Milli Ordusu (SMO), PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç terör koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçesindeki ilerleyişine devam ediyor.
SMO güçlerinin, Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları sürüyor.
"PKK'YA DEVREDİLEN YERLERİ ALDIK"
Diğer yandan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu:
"Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi bizim için çok önemli. Fırat Kalkanı bölgesinde ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde siviller hedef alınıyordu. Artık Tel Rıfat'ın halkı biliyorsunuz tamamı yerinden edildi.
Bugün Tel Rıfat'ın kurtarılışıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'nun savunma bakanlığına bağlı olan milli ordu bugün Allah'a şükür bir gün içerisinde Tel Rıfat'ı tamamen hele geçirdi.
İnşallah bu ikinci adımı Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz.
Bizim asla oradaki halkla bir sıkıntımız yoktur. Kendilerine biz etnik, din ve ayrım yapmıyoruz. Bu sadece terör örgütüne karşı yapılan bir operasyondur. Bizim için bugün çok önemlidir. Bu terör belasından aslında kurtulmuş olduk."
OPERASYON KAPSAMINDA NERELER ELE GEÇİRİLDİ?
Operasyon kapsamında SMO, Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn Dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.
Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtaran SMO güçleri, örgütün güvenli bölgelerdeki yerleşimleri hedef aldığı saldırıda üs olarak kullandığı Şeale, Radar Şeale ve Neyrebiyye köylerini de terörden arındırdı.
Böylece Tel Rıfat'ta bugün ilçe merkezinin yanı sıra 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.
Öte yandan askeri muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusunda Sefire ilçesini Esad güçlerinden geri aldı.
ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU
Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.
Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü bu alanları tahkim etmeye başladı.
Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.
Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.
PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ
YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.
YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.
Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.
Esed rejimi karşıtı silahlı gruplarının Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından, rejim güçleri Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.